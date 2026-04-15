Giá khoai lang lao dốc, còn 5.000 đồng/kg, nông dân thua lỗ nặng

Giữa tháng 4-2026, những cánh đồng trồng khoai lang trên địa bàn các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao..., tỉnh Gia Lai vào vụ thu hoạch cao điểm nhưng không khí trầm lắng vì khoai lang rớt giá thê thảm.

So với thời điểm cách đây khoảng một tháng thì hiện giá khoai lang chỉ còn 5.000 - 6.000 đồng/kg. Với mức giá này thì nhiều hộ dân phải thuê đất trồng khoai lang thua lỗ nặng.

Anh Phạm Văn Viện cho biết từ tháng 10 năm ngoái, gia đình đã đầu tư trồng hơn 16 ha khoai lang. Nếu chăm sóc tốt, 1 ha có thể cho năng suất 30 tấn khoai thành phẩm.

"Trung bình 1 ha đầu tư hơn 100 triệu đồng. Tháng trước giá khoai ở mức 16.000 đồng/kg thì người trồng có lãi. Nhưng hiện giá liên tục giảm sâu, chỉ còn 5.000 đồng thì xem như lỗ vốn" - anh Viện buồn bã.

Cũng theo anh Viện, nguyên nhân được người dân chỉ ra là do chi phí vận chuyển tăng khi giá xăng dầu leo thang, cùng với việc diện tích trồng tăng nhanh khiến nguồn cung vượt cầu, kéo giá khoai lang xuống thấp.



Bà Phạm Thị Lĩnh (thôn Thắng Lợi 1, xã Phú Thiện) không giấu được sự chán nản khi giá khoai lang xuống thấp. "Với mức giá hiện tại, những người phải đi thuê đất để trồng khoai như chúng tôi thua lỗ nặng" - bà Lĩnh nói và cho biết chưa thể thu hoạch 3 ha khoai lang, cố gắng chờ thêm ít ngày mong giá sẽ tăng lại.

Ông Đỗ Văn Năm, Giám đốc HTX Nông sản an toàn Phú Thiện (xã Chư A Thai), cho biết toàn khu vực Phú Thiện và vùng lân cận hiện có gần 2.000 ha khoai lang. Giá khoai giảm mạnh thời điểm này chủ yếu do bước vào chính vụ thu hoạch, sản lượng tăng cao trong khi thị trường tiêu thụ không kịp.



Bên cạnh nguyên nhân cung vượt cầu, thị trường tiêu thụ chính ở phía Bắc chững lại do thời tiết nắng nóng thì việc sản xuất còn thiếu liên kết, người dân trồng tự phát, mạnh ai nấy làm khiến diện tích tăng nhanh, khó kiểm soát.

Ông Mai Ngọc Quý, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, cho biết ngoài các nguyên nhân trên thì giá khoai lang giảm còn do tình trạng một số thương lái lợi dụng biến động giá xăng dầu để ép giá nông dân.



Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tăng cường hướng dẫn người dân lựa chọn giống khoai lang chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, khi giá thị trường có biến động, người trồng vẫn có thể bù đắp chi phí, hạn chế rủi ro thua lỗ.