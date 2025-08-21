Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Anh Tú

(NLĐO) - Hợp tác giữa Gia Lai và TORmem là bước khởi đầu để địa phương này bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao tại khu vực Tây Nguyên.

Ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TORmem (Mỹ) trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành một trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo- Ảnh 1.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH-CN tỉnh Gia Lai với Công ty TORmem trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Theo thỏa thuận, TORmem sẽ hỗ trợ Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai các sáng kiến đột phá như xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale), thử nghiệm (PoC) các ứng dụng AI, phát triển nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng sẽ phối hợp xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng công nghiệp công nghệ thông tin của Gia Lai, trong đó trọng tâm là ngành bán dẫn.

TORmem còn cam kết kết nối Gia Lai với các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực kỹ thuật về AI và thiết kế bán dẫn. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tư vấn đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn tại Trường ĐH Quy Nhơn, tiến tới phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, bán dẫn và nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất, trung tâm R&D ngay tại Gia Lai.

Trong khuôn khổ chương trình, TORmem cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn nhằm phối hợp đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn An Thạo -Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem, cho biết doanh nghiệp mong muốn hợp tác lâu dài với Gia Lai trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và AI.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tỉnh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao của khu vực. "Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án về bán dẫn, AI, công nghệ số và dữ liệu lớn; đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi kỳ vọng TORmem sẽ phối hợp cùng Trường ĐH Quy Nhơn triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn, AI, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh" – ông Tuấn nói.

Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo- Ảnh 3.

TORmem ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Việc ký kết hợp tác với TORmem được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội để Gia Lai từng bước tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn, AI và khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao trong khu vực.

Theo định hướng đến năm 2030, Gia Lai sẽ triển khai 4 đề án trọng tâm gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI; bảo đảm an toàn - an ninh mạng; đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục STEM; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là công nghệ mũi nhọn, đột phá và có kế hoạch triển khai nghiên cứu phát triển, ứng dụng

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo

Ông Amandeep Singh Gill cho biết LHQ đang thực hiện các nỗ lực thúc đẩy hợp tác và tăng cường đoàn kết trong phát triển công nghệ

Bình Định kỳ vọng thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

(NLĐO) - Bình Định kỳ vọng sẽ là nơi làm việc, nghiên cứu phát triển và đào tạo nhân sự công nghệ; qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh cũng như trong khu vực.

doanh nghiệp Mỹ trí tuệ nhân tạo công nghệ cao khu vực Tây Nguyên công nghệ thông tin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo