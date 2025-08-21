Gia Lai bắt tay doanh nghiệp Mỹ phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TORmem (Mỹ) trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành một trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH-CN tỉnh Gia Lai với Công ty TORmem trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Theo thỏa thuận, TORmem sẽ hỗ trợ Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo, triển khai các sáng kiến đột phá như xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale), thử nghiệm (PoC) các ứng dụng AI, phát triển nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng sẽ phối hợp xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng công nghiệp công nghệ thông tin của Gia Lai, trong đó trọng tâm là ngành bán dẫn.

TORmem còn cam kết kết nối Gia Lai với các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực kỹ thuật về AI và thiết kế bán dẫn. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tư vấn đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn tại Trường ĐH Quy Nhơn, tiến tới phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, bán dẫn và nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất, trung tâm R&D ngay tại Gia Lai.

Trong khuôn khổ chương trình, TORmem cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn nhằm phối hợp đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn An Thạo -Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem, cho biết doanh nghiệp mong muốn hợp tác lâu dài với Gia Lai trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và AI.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tỉnh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao của khu vực. "Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án về bán dẫn, AI, công nghệ số và dữ liệu lớn; đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi kỳ vọng TORmem sẽ phối hợp cùng Trường ĐH Quy Nhơn triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn, AI, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh" – ông Tuấn nói.

TORmem ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Việc ký kết hợp tác với TORmem được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội để Gia Lai từng bước tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn, AI và khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ cao trong khu vực.

Theo định hướng đến năm 2030, Gia Lai sẽ triển khai 4 đề án trọng tâm gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI; bảo đảm an toàn - an ninh mạng; đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục STEM; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.



