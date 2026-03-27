Gia Lai cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28-3. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - xung quanh những tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

. Phóng viên: Nhiều nhà đầu tư đánh giá Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?

- Ông PHẠM ANH TUẤN: Chúng tôi cho rằng nhận định đó có cơ sở. Gia Lai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều điều kiện thuận lợi hội tụ.

Trước hết là vị trí địa chiến lược. Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ quan trọng với khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Khi những tuyến giao thông trọng điểm như đường cao tốc Bắc - Nam, đường Quy Nhơn - Pleiku và các trục quốc lộ được đầu tư hoàn thiện, không gian phát triển của Gia Lai sẽ được mở rộng đáng kể.

Gia Lai có quỹ đất lớn, tài nguyên phong phú và khí hậu thuận lợi, phù hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Đây là nền tảng để địa phương hình thành các chuỗi giá trị sản xuất có tính cạnh tranh cao.

Gia Lai còn có tiềm năng năng lượng tái tạo rất lớn, nhất là điện gió và điện mặt trời. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đây là lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có.

Một yếu tố khác mang tính "mềm" nhưng rất quan trọng là bản sắc văn hóa và hệ sinh thái du lịch. Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cùng với các danh thắng từ cao nguyên đến ven biển đã và đang tạo nên sức hút riêng biệt cho Gia Lai.

Tất cả những yếu tố đó cộng hưởng, tạo ra một không gian phát triển rất rộng cho các nhà đầu tư.

. 2025 được xem là năm đột phá về thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai. Theo ông, điều gì đã tạo nên kết quả này?

- Năm 2025 thực sự là một dấu mốc đáng nhớ đối với tỉnh Gia Lai. Chúng tôi đã thu hút 192 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỉ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đưa Gia Lai vào top 10 địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước.

Điều quan trọng không chỉ là con số, mà còn là chất lượng và cơ cấu dự án đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Các dự án không còn dàn trải mà tập trung vào những lĩnh vực có tính dẫn dắt như công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng đô thị, logistics và du lịch. Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần định hình lại cấu trúc kinh tế của Gia Lai theo hướng hiện đại hơn.

Kết quả đó đến từ yếu tố cốt lõi: Cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) của Gia Lai đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2 cả nước. Điều này phản ánh nỗ lực thực chất của chính quyền địa phương trong việc chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ".

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh tại phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: HOÀNG THANH

. Gia Lai sẽ đi theo hướng nào để duy trì đà tăng trưởng này trong những năm tới, thưa ông?

- Chúng tôi xác định rất rõ con đường phát triển của mình, với mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Gia Lai sẽ tập trung vào 5 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất là công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, đồng thời đón đầu các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn. Việc nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đang mở ra hướng đi rất quan trọng cho Gia Lai.

Thứ hai là du lịch, với định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi không phát triển du lịch theo chiều rộng mà hướng đến giá trị, khai thác chiều sâu văn hóa và sinh thái.

Thứ ba là nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu lớn, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thứ tư là dịch vụ cảng và logistics, tận dụng lợi thế kết nối liên vùng để hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa.

Thứ năm là phát triển đô thị hiện đại, bền vững, gắn với bất động sản công nghiệp và dịch vụ.

Để hiện thực hóa các trụ cột này, chúng tôi tập trung vào 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế theo hướng chính quyền kiến tạo, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư mạnh vào hạ tầng kết nối.

Mục tiêu của chúng tôi là đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, song đi kèm với chất lượng và tính bền vững.

. Một trong những mối quan tâm lớn của DN là mức độ đồng hành của chính quyền địa phương. Theo ông, tỉnh Gia Lai cần làm gì để tạo niềm tin cho DN?

- Chúng tôi luôn nhất quán quan điểm: Thành công của DN chính là thành công của Gia Lai. Quan điểm này không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng hành động.

Gia Lai triển khai phương châm "5 cùng": Cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đồng thời, toàn bộ hệ thống chính quyền phải tuân thủ nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh; rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính; đồng hành, hỗ trợ DN trong suốt vòng đời dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm an ninh, ổn định và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến cộng đồng DN trong và ngoài nước?

- Gia Lai không chỉ là một vùng đất giàu tiềm năng mà còn đang trở thành một điểm đến chiến lược trong bản đồ đầu tư mới.

Chúng tôi hiểu rằng điều nhà đầu tư cần không chỉ là cơ hội mà còn là niềm tin và sự đồng hành lâu dài. Vì vậy, Gia Lai cam kết không chỉ mời gọi đầu tư, mà quan trọng hơn còn là tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư thành công.

Chúng tôi mong muốn cùng DN kiến tạo những giá trị mới, không chỉ cho Gia Lai mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

"Tỉnh Gia Lai không để nhà đầu tư phải "tự bơi". Chính quyền địa phương sẽ đi cùng, làm cùng và chịu trách nhiệm cùng DN". Ông PHẠM ANH TUẤN, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai



