Ngày 1-3, Công an phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia lai cho biết đơn vị vừa phát hiện và kịp thời cảnh báo một chiêu trò lừa đảo mới trên mạng xã hội dựng chuyện giật gân nhằm câu view, sau đó kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tài khoản Facebook mang tên "Bảo Nguyễn" đăng tải bài viết dựng chuyện giật gân nhằm câu view, sau đó kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Trung tá Lê Anh Hải, Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Đông, tối 28-2, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Bảo Nguyễn" đăng tải bài viết gây xôn xao dư luận. Nội dung là lời cầu cứu của một gia đình tại tổ dân phố Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) về việc bé trai 2 tuổi tên Nguyễn Lê Anh Tú mất tích từ sáng cùng ngày, nghi bị bắt cóc.

Bài đăng kèm theo hình ảnh một bé trai và cả ảnh chụp cảnh một người bịt mặt đang bế em nhỏ, tạo cảm giác sự việc nghiêm trọng, khẩn cấp. Cuối bài là lời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, chung tay giúp gia đình tìm kiếm cháu bé.

Chỉ sau chưa đầy 30 phút, bài viết đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ lo lắng, phẫn nộ, thậm chí đề nghị hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an phường Hoài Nhơn Đông khẳng định toàn bộ nội dung trên là bịa đặt, trên địa bàn không hề xảy ra vụ việc trẻ em mất tích hay nghi bị bắt cóc như thông tin lan truyền. Tài khoản "Bảo Nguyễn" được xác định là tài khoản ảo.

Theo Trung tá Lê Anh Hải, đây không đơn thuần là hành vi "câu view" mà có dấu hiệu của kịch bản lừa đảo tinh vi. Thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là đăng tin giật gân, đánh vào tâm lý lo lắng của xã hội, nhất là các vụ việc liên quan đến trẻ em để thu hút sự quan tâm.

Khi bài viết đạt lượng tương tác lớn, tạo được sự đồng cảm, đối tượng sẽ tiếp tục dựng lên hoàn cảnh thương tâm, kêu gọi quyên góp và cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Nội dung hoàn cảnh là bịa đặt, song số tài khoản dùng để nhận tiền là thật.

"Các đối tượng có thể sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản mạng xã hội để lan truyền thông tin, nhắm đến những người nhẹ dạ, có lòng tốt sẵn sàng chuyển tiền ủng hộ mà không kiểm chứng. Khi đạt được mục đích, chúng sẽ xóa tài khoản, gây khó khăn cho việc truy vết" – Trung tá Hải cảnh báo.

Công an phường Hoài Nhơn Đông đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng đứng sau tài khoản ảo để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc chuyển tiền ủng hộ các trường hợp kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.