Gia Lai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 3-10, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc

Theo đó, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Thái Đại Ngọc, 59 tuổi, quê quán tại phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Ông có trình độ cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố danh sách các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: ông Rah Lan Chung, ông Phạm Anh Tuấn, ông Châu Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Lương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa mới có 18 ủy viên, cùng 42 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy của tỉnh.



