Thời sự

Gia Lai: Cụ bà 81 tuổi kiện UBND xã vì đất bị cấp “sổ đỏ” chồng lấn

Đức Anh

(NLĐO) – Cho rằng chính quyền cấp sổ đỏ cho người khác chồng lấn lên đất của mình, một cụ bà ở Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện hành chính ra tòa.

Ngày 22-12, bà Nguyễn Thị Yến (81 tuổi; trú làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) xác nhận vừa nộp đơn khởi kiện hành chính đến TAND khu vực 8, tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cụ bà 81 tuổi kiện UBND xã vì đất bị cấp “sổ đỏ” chồng lấn - Ảnh 1.

Thửa đất bà Nguyễn Thị Yến cho rằng chính quyền địa phương đã cấp sổ đỏ cho người khác chồng lấn lên đất của mình

Theo đơn khởi kiện, người bị kiện là UBND xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Quyên (cùng trú làng Bi, xã Ia Dom).

Bà Yến cho biết ngày 19-3-2007, bà được UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số AG 628276 đối với thửa đất số 54, tờ bản đồ số 24, diện tích 17.810 m², tại làng Bi, xã Ia Nan.

Tuy nhiên, đến ngày 17-12-2012, UBND huyện Đức Cơ tiếp tục cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Quyên – nguyên là con dâu của bà Yến (hiện đã ly hôn với con trai bà Yến). 

Theo bà Yến, diện tích đất được cấp cho bà Quyên chồng lấn toàn bộ lên thửa đất đã được cấp hợp pháp cho bà từ năm 2007.

"Việc cấp sổ đỏ chồng lấn khiến tôi không thể quản lý, sử dụng, canh tác trên phần đất của mình suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quyền lợi hợp pháp" - bà Yến nêu trong đơn.

Cũng theo nội dung khởi kiện, sau khi phát hiện sự việc, bà Yến đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp sổ đỏ chồng lấn. Tuy nhiên, vụ việc không được giải quyết dứt điểm, buộc bà phải khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.

Trong đơn, bà Yến đề nghị tòa hủy sổ đỏ số CH00135 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Quyên vì cho rằng việc cấp giấy này là trái pháp luật. Đồng thời, bà yêu cầu UBND xã Ia Nan chỉnh lý hồ sơ địa chính, khôi phục hiện trạng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận đã cấp cho bà năm 2007.

Ngoài ra, bà Yến còn yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1 tỉ đồng vì cho rằng trong 13 năm không thể canh tác, sử dụng đất, bà đã bị thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo các luật sư, nếu xác định có việc cấp sổ đỏ chồng lấn, trái quy định, cơ quan ban hành quyết định hành chính có thể bị tòa án tuyên hủy quyết định và buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật đất đai.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, cho biết ông vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã này từ ngày 1-7 nên chưa nắm rõ có hay không việc cấp sổ đỏ chồng lấn lên đất bà Yến. Tuy nhiên, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc này. 

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến vụ việc.

