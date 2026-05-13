Gia Lai đề xuất xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên ở Đông Nam Á

Ngày 13-5, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế biển và nông nghiệp bền vững.

Cảng cá Tam Quan - nơi tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư dự án cảng cá thông minh gắn với trung tâm logistics thủy sản và đặc biệt là trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư dự án cảng cá thông minh Tam Quan gắn với trung tâm logistics thủy sản và đặc biệt là trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương – mô hình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đã phê duyệt đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống cảng cá, từng bước di dời tàu cá từ Quy Nhơn và đầm Đề Gi về khu vực phía Bắc, đồng thời đầu tư mở rộng cảng cá Tam Quan theo hướng hiện đại.

Dự án hướng đến hình thành cảng cá thông minh tích hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, trung tâm logistics, hệ thống phân loại – truy xuất nguồn gốc và sàn đấu giá cá ngừ. Qua đó, góp phần kiểm soát hoạt động khai thác, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm.

Theo đề xuất, công suất cảng Tam Quan sẽ được nâng từ 40.000 tấn/năm lên 130.000 tấn/năm; khu neo đậu mở rộng từ 1.200 lên 3.600 tàu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.300 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp.

Gia Lai cũng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, đưa ra khỏi danh mục 4 cảng cá gồm Quy Nhơn, Đề Gi, Vĩnh Lợi và Tân Phụng để tập trung nguồn lực phát triển Tam Quan thành cảng cá trung tâm cấp vùng.

Thời gian gần đây, nhiều tàu cá ở Gia Lai trúng đậm cá ngừ đại dương

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai định hướng học tập mô hình đấu giá cá ngừ hiện đại tại Nhật Bản và một số nước châu Âu, xây dựng sàn giao dịch điện tử minh bạch, hạn chế tình trạng ép giá, nâng cao giá trị xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ cá ngừ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đạt 30%-35% và tăng lên 50%-60% vào năm 2050.