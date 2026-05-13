Gia Lai đề xuất xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên ở Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai đề xuất xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên ở Đông Nam Á

Đức Anh

(NLĐO) - Dự án quy mô 3.300 tỉ đồng hướng đến hiện đại hóa chuỗi thủy sản, kiểm soát IUU và nâng giá trị xuất khẩu cá ngừ.

Ngày 13-5, UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế biển và nông nghiệp bền vững.

Gia Lai đề xuất xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Cảng cá Tam Quan - nơi tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư dự án cảng cá thông minh gắn với trung tâm logistics thủy sản và đặc biệt là trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư dự án cảng cá thông minh Tam Quan gắn với trung tâm logistics thủy sản và đặc biệt là trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương – mô hình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đã phê duyệt đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống cảng cá, từng bước di dời tàu cá từ Quy Nhơn và đầm Đề Gi về khu vực phía Bắc, đồng thời đầu tư mở rộng cảng cá Tam Quan theo hướng hiện đại.

Dự án hướng đến hình thành cảng cá thông minh tích hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, trung tâm logistics, hệ thống phân loại – truy xuất nguồn gốc và sàn đấu giá cá ngừ. Qua đó, góp phần kiểm soát hoạt động khai thác, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm.

Theo đề xuất, công suất cảng Tam Quan sẽ được nâng từ 40.000 tấn/năm lên 130.000 tấn/năm; khu neo đậu mở rộng từ 1.200 lên 3.600 tàu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.300 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp.

Gia Lai cũng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, đưa ra khỏi danh mục 4 cảng cá gồm Quy Nhơn, Đề Gi, Vĩnh Lợi và Tân Phụng để tập trung nguồn lực phát triển Tam Quan thành cảng cá trung tâm cấp vùng.

Gia Lai đề xuất xây dựng trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương đầu tiên ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, nhiều tàu cá ở Gia Lai trúng đậm cá ngừ đại dương

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai định hướng học tập mô hình đấu giá cá ngừ hiện đại tại Nhật Bản và một số nước châu Âu, xây dựng sàn giao dịch điện tử minh bạch, hạn chế tình trạng ép giá, nâng cao giá trị xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ cá ngừ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đạt 30%-35% và tăng lên 50%-60% vào năm 2050.

Tin liên quan

Cá ngừ đại dương và những chuyến biển bạc tỉ

Cá ngừ đại dương và những chuyến biển bạc tỉ

(NLĐO) – Từ những làng chài nghèo ven biển, nghề câu cá ngừ đại dương ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đã tạo nên diện mạo mới.

Ngư dân Gia Lai liên tiếp trúng đậm cá ngừ đại dương “khủng”

(NLĐO) - Nhiều con cá ngừ đại dương “khủng” nặng hàng trăm kg liên tiếp được ngư dân Gia Lai đưa vào bờ.

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai vui Tết lớn

(NLĐO) - Khoang tàu đầy cá bạc, bến cảng rộn ràng tiếng cười. Mùa cá ngừ đại dương thắng lợi giúp ngư dân Gia Lai có thêm thu nhập, đón Tết ấm no.

Đông Nam Á Kinh tế biển khai thác hải sản hiện đại hóa Ủy ban Kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo