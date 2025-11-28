HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai khởi động 3 dự án đô thị - du lịch trên 8.500 tỉ đồng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Ba dự án với tổng vốn đầu tư trên 8.500 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ thu hút các tỉ phú và ngôi sao thế giới đến Gia Lai nghỉ dưỡng.

Ngày 28-11, UBND tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty CP Arque Degi.

Các dự án gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi với quy mô 225 ha, thực hiện tại xã Đề Gi, với tổng mức đầu tư 2.277 tỉ đồng; Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi quy mô 187 ha, thực hiện tại xã An Lương, với số vốn 2.695 tỉ đồng; Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi với quy mô 160 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.581 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Các tỉ phú thế giới, hoàng gia Châu Âu và ngôi sao nổi tiếng sẽ đến Gia Lai nghỉ dưỡng ở các dự án du lịch đẳng cấp

Tỉnh Gia Lai đánh giá các dự án trên là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định chiến lược thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của tỉnh. Qua đó, thu hút giới tỉ phú, chính trị gia, hoàng gia châu Âu, Trung Đông và nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến nghỉ dưỡng.

Các dự án sẽ biến khu vực ven biển Đề Gi, An Lương thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - nhấn mạnh các dự án này phải trở thành khu đô thị cao cấp, khu dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng mang tầm vóc khu vực châu Á. Dự án có tính chất tiên phong, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị - du lịch chất lượng cao của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh Gia Lai sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các dự án với phương châm "nhanh nhất, tốt nhất". Mọi vướng mắc phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần "vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn", "tốc độ xử lý phải tính bằng giờ, không phải bằng ngày".

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các nhà đầu tư triển khai dự án chất lượng, hiện đại, đảm bảo yếu tố môi trường và phát triển bền vững cho địa phương; đưa các dự án trở thành điểm nhấn mới về khu đô thị hiện đại và dịch vụ du lịch siêu du thuyền cao cấp của tỉnh.

Chấp thuận nhà đầu tư dự án có sân golf

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận Công ty TNHH Blooming Sky đầu tư Dự án Khu văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến.

Dự án có tổng quy mô hơn 308 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỉ đồng. Dự án sẽ có các hạng mục như xây dựng mới sân golf và công trình, hạng mục công trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf; khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên, công trình lưu trú, bến du thuyền; các công trình dịch vụ phục vụ du lịch, dịch vụ thương mại khác...


