Ngày 1-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2026, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới gìn giữ bền vững và lan tỏa giá trị di sản đặc sắc này.

Gia Lai kích hoạt kế hoạch giữ hồn cồng chiêng Tây Nguyên

Theo kế hoạch, đề án được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản; bảo đảm tiến độ, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của cồng chiêng trong đời sống văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, đề án nhấn mạnh việc phát huy vai trò của đội ngũ nghệ nhân trong gìn giữ, trao truyền và thực hành di sản.

Tỉnh đề ra 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là việc điều tra, khảo sát thực trạng cồng chiêng và đội ngũ người thực hành trên toàn tỉnh; phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống có sử dụng cồng chiêng của đồng bào Bahnar, H’rê; mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho người Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê.

Bên cạnh công tác bảo tồn tại cộng đồng, tỉnh sẽ tổ chức chương trình "Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm" nhằm tạo không gian trình diễn định kỳ phục vụ người dân và du khách; tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh; đặc biệt là chuẩn bị Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai năm 2026, kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa quy mô, thu hút sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc xây dựng chính sách hỗ trợ khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng; trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh; tổ chức triển lãm về di sản; hỗ trợ cồng chiêng, trang phục, trang sức, nhạc cụ truyền thống và trang thiết bị liên quan cho các đội chiêng. Tỉnh cũng dự kiến đầu tư lắp đặt, trang trí sân khấu thực cảnh phục vụ trình diễn; tổ chức giao lưu, biểu diễn trong và ngoài nước; thực hiện chế độ hỗ trợ, đãi ngộ nghệ nhân theo quy định.

Việc ban hành và triển khai đề án thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.