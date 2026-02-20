Gia Lai kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Ngày 20-2, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng nhằm tri ân các bậc tiền nhân và khẳng định sức sống mãnh liệt của hào khí Tây Sơn trên vùng đất lịch sử.

Cách đây hơn hai thế kỷ, vùng đất An Khê - Tây Sơn Thượng đạo đã được thủ lĩnh Nguyễn Nhạc lựa chọn làm căn cứ khởi phát. Với khẩu hiệu "lấy của người giàu chia cho người nghèo", 3 anh em nhà Tây Sơn đã quy tụ sức mạnh đoàn kết các dân tộc anh em, thắp lên ngọn lửa đấu tranh chống áp bức.

Từ nền móng vững chắc tại Gia Lai, phong trào Tây Sơn đã lớn mạnh thần tốc, đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, đại quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược chỉ trong 5 ngày đêm với chiến thuật "thần tốc, táo bạo, bất ngờ".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự lễ kỷ niệm

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - dâng hương tại buổi lễ

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - dâng hương để tỏ lòng cảm tạ trời đất và tri ân các bậc anh hùng

Tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An Khê Trường (phường An Khê) và di tích Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã long trọng dâng hoa, dâng hương để tỏ lòng cảm tạ trời đất và tri ân công tích Tây Sơn Tam Kiệt trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ đất nước.

Phát huy hào khí Tây Sơn và tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bước vào năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026. Đồng thời, mong muốn những người con quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.