HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Với công suất thiết kế 750 MW, Nhà máy điện gió Hòn Trâu được xem là dự án trọng điểm mà Gia Lai đang quyết liệt kêu gọi đầu tư.

Ngày 25-11, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1). Dự án nằm trên địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông.

Gia Lai kêu gọi đầu tư cho dự án điện gió Hòn Trâu trị giá 48 . 000 Tỉ đồngGia Lai mời gọi đầu tư siêu dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nơi dự kiến triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu ở Gia lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 3-11-2025.

Nhà máy có công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỉ kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 33,18 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích 49,62 ha, gồm hơn 32 ha mặt nước (khu vực biển) và 17,61 ha đất liền, đều là diện tích được giao sử dụng có thời hạn. 

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai, đồng thời giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Theo đánh giá của địa phương, khi đi vào vận hành ổn định, Nhà máy điện gió Hòn Trâu sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh, tạo thêm việc làm cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.

Tin liên quan

Siêu dự án khu đô thị hơn 21.900 tỉ đồng ở Gia Lai có nhà đầu tư mới

Siêu dự án khu đô thị hơn 21.900 tỉ đồng ở Gia Lai có nhà đầu tư mới

(NLĐO) - “Siêu dự án” đô thị - du lịch quy mô gần 280 ha, tổng vốn hơn 21.900 tỉ đồng ở Gia Lai vừa có nhà đầu tư mới sau nhiều năm tạm dừng triển khai.

Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

(NLĐO) - Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng.

Gia Lai sẽ có "khu siêu đô thị" trên 201 ha, 17.200 tỉ đồng

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư "khu siêu đô thị" sinh thái thông minh, hiện đại với tổng mức đầu tư trên 17.200 tỉ đồng.

sản lượng điện nhà máy điện dự án trọng điểm vốn đầu tư Sở Tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo