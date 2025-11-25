Ngày 25-11, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1). Dự án nằm trên địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông.

Nơi dự kiến triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu ở Gia lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 3-11-2025.

Nhà máy có công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỉ kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 33,18 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích 49,62 ha, gồm hơn 32 ha mặt nước (khu vực biển) và 17,61 ha đất liền, đều là diện tích được giao sử dụng có thời hạn.

Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai, đồng thời giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Theo đánh giá của địa phương, khi đi vào vận hành ổn định, Nhà máy điện gió Hòn Trâu sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh, tạo thêm việc làm cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.