Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh N.C. (SN 1981, ngụ tại Gia Lai) về việc bị lừa đảo hơn 1,7 tỉ đồng khi tham gia mua hàng "hưởng hoa hồng" qua mạng xã hội TikTok.

Công an khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với chiêu trò mua hàng hưởng hoa hồng trên Tiktok.

Theo trình báo, từ ngày 1-9 đến 19-9, anh C. quen một tài khoản Facebook tên "Lê Diệu Thanh Cầm".

Người này giới thiệu trang web TikTok 0065.shop chuyên bán hàng cao cấp như nước hoa, đồng hồ, và cho biết nếu mua hàng tại đây sẽ được hưởng hoa hồng 8-10%/sản phẩm.

Tin tưởng, anh C. đã chuyển 18 lần vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH TMDV Đầu tư Kclian và Công ty NovaDigital Service Co. LTD, tổng cộng 1,721 tỉ đồng, với hy vọng được nhận tiền hoa hồng.

Đến ngày 5-10, trang TikTok 0065.shop gửi cho anh lịch sử giao dịch thể hiện số tiền gốc và hoa hồng lên đến 2,215 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi anh C. thực hiện lệnh rút tiền thì hệ thống báo giao dịch bị chặn. Biết bị lừa, anh đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc.