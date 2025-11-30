HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Đức Anh

(NLĐO) – Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Ngày 30-11, Công an xã Tuy Phước cho biết đơn vị vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một phụ nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ theo chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" và đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa với chiêu “việc nhẹ, lương cao” - Ảnh 1.

Lực lượng Công an kịp thời hỗ trợ chị V. thoát khỏi chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng 29-11, trong khi tuần tra trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Sơn – Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước – phát hiện chị V.T.T.V. (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk) đứng ven đường với nhiều biểu hiện bất thường, tìm cách đón xe vào miền Nam. 

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, anh Sơn đã tiếp cận, khai thác thông tin và đưa chị V. đến Công an xã Tuy Phước làm việc.

Tại đây, chị V. trình bày vừa quen một người qua mạng xã hội Facebook, được hứa lo tiền xe và dẫn vào miền Nam làm việc với mức lương ổn định. Tin lời, chị bắt xe theo hướng người này chỉ nhưng khi đến khu vực xã Tuy Phước thì bị lạc, không biết tiếp tục đi đâu. Trong lúc tìm cách đón xe khác, chị được anh Sơn phát hiện và kịp thời hỗ trợ.

Qua trao đổi, Công an xã Tuy Phước nhận thấy chị V. có dấu hiệu bị dụ dỗ, lừa đảo dưới chiêu trò "giới thiệu việc làm". Lực lượng chức năng đã phân tích các thủ đoạn lừa đảo, giúp chị nhận thức rõ nguy cơ và hướng dẫn cách nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng.

Tin liên quan

Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh đập khi sang Myanmar làm "việc nhẹ, lương cao"

Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh đập khi sang Myanmar làm "việc nhẹ, lương cao"

(NLĐO)- Sau nhiều tháng bị kẻ xấu lừa bán sang Myanmar, một thiếu nữ 17 tuổi đã được công an giải cứu đưa về nước an toàn

Người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái đi làm "việc nhẹ, lương cao"

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ, gặp và nghe người cha này kể về hành trình vượt hơn 1.000 km để giải cứu con gái trước lời hứa hẹn đi làm "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài

Chiêu trò trong những cái bẫy "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài

(NLĐO)- Mặc dù đã có rất nhiều lời kêu cứu, không ít nạn nhân, nhưng cái bẫy "việc nhẹ, lương cao" ngày ngày vẫn dụ dỗ được lượng lớn người Việt Nam tin vào một "cơ hội đổi đời dễ dàng" ở nước ngoài

