Ngày 30-11, Công an xã Tuy Phước cho biết đơn vị vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một phụ nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ theo chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" và đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Lực lượng Công an kịp thời hỗ trợ chị V. thoát khỏi chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng 29-11, trong khi tuần tra trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Sơn – Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước – phát hiện chị V.T.T.V. (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk) đứng ven đường với nhiều biểu hiện bất thường, tìm cách đón xe vào miền Nam.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, anh Sơn đã tiếp cận, khai thác thông tin và đưa chị V. đến Công an xã Tuy Phước làm việc.

Tại đây, chị V. trình bày vừa quen một người qua mạng xã hội Facebook, được hứa lo tiền xe và dẫn vào miền Nam làm việc với mức lương ổn định. Tin lời, chị bắt xe theo hướng người này chỉ nhưng khi đến khu vực xã Tuy Phước thì bị lạc, không biết tiếp tục đi đâu. Trong lúc tìm cách đón xe khác, chị được anh Sơn phát hiện và kịp thời hỗ trợ.

Qua trao đổi, Công an xã Tuy Phước nhận thấy chị V. có dấu hiệu bị dụ dỗ, lừa đảo dưới chiêu trò "giới thiệu việc làm". Lực lượng chức năng đã phân tích các thủ đoạn lừa đảo, giúp chị nhận thức rõ nguy cơ và hướng dẫn cách nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng.