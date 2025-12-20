Gia Lai: Người liên quan vụ tai nạn giao thông chết người ở Đak Đoa ra tự thú

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thành Tý (SN 1968; trú thôn 9, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đến tự thú, thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Văn T. tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-12, tại tuyến đường liên xã thuộc thôn H’Lâm, xã Đak Đoa, ông Tý điều khiển ô tô Ford bán tải, biển kiểm soát 81C-182.94 từ trong nhà đi ra đường, khi đang cua trái thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 50N1-618.xx.

Thời điểm đó, xe mô tô do anh Nguyễn Văn T. (SN 2001; trú thôn Ktu, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Đak Đoa đi xã Ia Băng.

Cú va chạm mạnh khiến anh T. bị thương nặng và tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Tý đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, không trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh các phương tiện và người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến ngày 19-12, ông Nguyễn Thành Tý đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tự thú, khai nhận hành vi liên quan đến vụ việc nói trên.

Ông Nguyễn Thành Tý cùng ô tô gây tai nạn

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời xem xét trách nhiệm pháp lý của các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.