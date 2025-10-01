HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai ráo riết đánh giá ‘đại dự án’ 50.000 ha cao su

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đánh giá toàn diện dự án chuyển đổi 50.000 ha rừng sang trồng cao su, tại sao trước đây phù hợp giờ cao su lại chết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá toàn diện chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su.

Thực hiện chủ trương phát triển cây cao su vùng Tây Nguyên đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, từ hàng chục năm trước, UBND tỉnh Gai Lai thực hiện dự án chuyển đổi 50.000 ha rừng sang trồng cao su. Trong giai đoạn 2008-2011, tỉnh này đã cho phép 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án chuyển rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích hơn 32.405 ha. Trong đó có 29.188 ha đất có rừng tự nhiên và hơn 3.217 ha đất trống. Sau khi được giao đất, các dự án đã trồng được trên 25.535 ha cao su.

Gia Lai: Đánh giá "đại dự án" chuyển đổi 50.000 ha rừng trồng cao su- Ảnh 1.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ nguyên nhân trước đây đủ điều kiện trồng cây cao su, nhưng đến nay cây cao su chết, kém phát triển, không hiệu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đến nay trong số diện tích đã trồng cao su thì chỉ có hơn 7.884 ha cây cao su phát triển bình thường (chiếm 30,9% diện tích đã trồng), diện tích còn lại cây cao su bị chết, kém phát triển ngày càng gia tăng, đến năm 2025 là 17.651,3 ha.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp có đề xuất nhiều phương án khác nhau đối với diện tích cây cao su kém hiệu quả như đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang các dự án khác.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác ngoài mục đích lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.

Do đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá toàn diện chương trình chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su của tỉnh.

Trong đó nêu định hướng xử lý diện tích cây cao su bị chết, kém phát triển gắn với việc phục hồi rừng và nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển đổi diện tích cao su trồng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp bị chết, kém phát triển sang thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng trọt, dự án khác.

Các đơn vị cần lưu ý, đánh giá cụ thể từng dự án, diện tích từng loại đất, cây trồng, năng suất, hiệu quả; diện tích không trồng được cây cao su. Làm rõ nguyên nhân trước đây đủ điều kiện trồng cây cao su, nhưng đến nay cây cao su chết, kém phát triển, không hiệu quả.

Đề xuất chuyển đổi làm dự án khác, giao đất cho dân

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đề xuất chuyển đổi diện tích cây cao su bị chết, kém phát triển sang thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi, dự án khác phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, phù hợp từng loại đất, cây trồng đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đề xuất diện tích đất trả về địa phương để giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.


    Thông báo