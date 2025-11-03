Gia Lai: Tai nạn thương tâm do thiếu niên 14 tuổi lái xe máy

Ngày 3-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong vừa xảy ra tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) là do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi và không chú ý quan sát.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến Trịnh Hoàng N. tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 3-11, tại đường Võ Nguyên Giáp (khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn), xe máy biển kiểm soát 77AB-117.62 do Trịnh Hoàng N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, chở phía sau Huỳnh Ngọc D. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn) và Trần Lê Quốc N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông).

Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy do Trịnh Hoàng N. điều khiển đã tự đâm vào trụ mái hiên của một nhà dân ven đường Võ Nguyên Giáp.

Vụ tai nạn khiến N. tử vong tại chỗ; hai người đi cùng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm và thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Cả ba nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm.