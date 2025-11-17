Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc. Đáng chú ý, phần lớn trong số này là phụ nữ.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang

Nhóm đối tượng bị tạm giữ đều trú tại xã Biển Hồ, gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005) và Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Biển Hồ phát hiện một nhóm đối tượng – hầu hết là phụ nữ – thường xuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Tổ công tác đã lập kế hoạch theo dõi, mật phục để triệt xóa.

Tối 14-11, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 7 đối tượng nêu trên cùng 2 đối tượng khác là Phan Thị Diệu (SN 1983, xã Ia Hrung) và Lê Thị Bích Thủy (SN 1987, xã Biển Hồ) đang sát phạt bằng hình thức chơi xì lát thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 35 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả 9 đối tượng đều có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, do Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, lại phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.