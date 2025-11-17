HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Gia Lai: Triệt phá tụ điểm đỏ đen có nhiều “quý bà” tham gia

Đức Anh

(NLĐO) – Một tụ điểm cờ bạc do nhiều phụ nữ tham gia tại xã Biển Hồ đã bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá.

Ngày 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc. Đáng chú ý, phần lớn trong số này là phụ nữ.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm cờ bạc có nhiều “quý bà” tham gia - Ảnh 1.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang

Nhóm đối tượng bị tạm giữ đều trú tại xã Biển Hồ, gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005) và Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Biển Hồ phát hiện một nhóm đối tượng – hầu hết là phụ nữ – thường xuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Tổ công tác đã lập kế hoạch theo dõi, mật phục để triệt xóa.

Tối 14-11, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 7 đối tượng nêu trên cùng 2 đối tượng khác là Phan Thị Diệu (SN 1983, xã Ia Hrung) và Lê Thị Bích Thủy (SN 1987, xã Biển Hồ) đang sát phạt bằng hình thức chơi xì lát thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 35 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả 9 đối tượng đều có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, do Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, lại phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Hàng loạt quý bà bị cướp tài sản sau "mây mưa"

Hàng loạt quý bà bị cướp tài sản sau "mây mưa"

(NLĐO) - Nam thanh niên hẹn các quý bà vào khách sạn "mây mưa", sau đó cho uống nước có thuốc mê để cướp tài sản.

Nhiều “quý bà” tham gia đường dây đánh bạc 1 tỉ đồng/ngày

(NLĐO) - Một đường dây đánh bạc với giao dịch khoảng 1 tỉ đồng/ngày có sự tham gia của nhiều “quý bà” vừa bị công an bắt giữ

Nhiều “quý bà” tham gia điều hành đường dây đánh bạc hơn 200 tỉ đồng

(NLĐO) - Một đường dây đánh bạc quy mô hơn 200 tỉ đồng do nhiều “quý bà” tại các tỉnh thành cầm đầu vừa bị cơ quan công an triệt phá

hành vi đánh bạc tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tổ chức đánh bạc
