Giả làm công an lừa "chạy án", chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

Ngày 23-5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (SN 1989, ngụ TP HCM) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài bản án tù, Danh còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã giả danh Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với chiêu bài "chạy án". Đối tượng này thậm chí còn sử dụng thẻ ngành giả nhằm tạo lòng tin với các nạn nhân.

Phạm Công Danh tại phiên xét xử sơ thẩm

Danh quen biết Nguyễn Thanh Phong (SN 1993), Đặng Quang Thái (SN 1992), Lê Tấn Khoa (SN 1983 - cùng ngụ TP HCM) và Lương Đặng Toàn (SN 1993, ngụ Bình Dương) thông qua các mối quan hệ xã hội.

Ngày 9-1-2024, nhóm bạn của Phong bị Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy khi đang lưu trú tại một khu du lịch ở thị trấn Phước Hải.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phong liên hệ Danh nhờ "giúp đỡ". Danh lập tức đến khu vực gần trụ sở công an gặp Toàn và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để "lo cho Phong được thả". Sau khi chuyển tiền, trùng hợp là Phong và Thái được thả ra (do không liên quan hành vi phạm tội), khiến nhóm Phong càng tin tưởng Danh thực sự là công an và có khả năng can thiệp.

Sau đó, Danh tiếp tục yêu cầu Phong chuyển thêm 400 triệu đồng để "chạy án" cho 6 người còn lại đang bị tạm giữ. Ngày 13-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ khởi tố nhóm này về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Dù vậy, Danh tiếp tục dựng chuyện, nhiều lần yêu cầu chuyển tiền để lo cho các đối tượng được tại ngoại, giảm án. Tổng cộng, nhóm Phong đã chuyển cho Danh 1,4 tỉ đồng.

Đến tháng 4-2024, sau khi nghi ngờ, nhóm Phong phát hiện Danh không phải là công an như giới thiệu và yêu cầu trả lại tiền. Danh chỉ hoàn trả được 187 triệu đồng, sau đó bị tố cáo với cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định Danh đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua nhẫn vàng trị giá 135 triệu đồng, trả nợ cá nhân, thanh toán tiền mua ô tô (373 triệu đồng), còn lại tiêu xài.

Đối với hành vi đưa tiền của Phong, Thái và Toàn - có dấu hiệu của tội "Đưa hối lộ", cơ quan điều tra xác định do các cá nhân này đã chủ động tố cáo hành vi lừa đảo trước khi bị phát hiện nên không bị xử lý hình sự.