Kinh tế

Giá nhà liền thổ mới ở TP HCM đã lên đến 230 triệu đồng/m²

Sơn Nhung

(NLĐO)- Bất động sản TP HCM sau sáp nhập có nhiều cơ hội lớn để phát triển và kéo theo các đô thị vệ tinh nhờ hạ tầng kết nối tích cực.

Tại hội thảo “Từ TP HCM ra các tỉnh vệ tinh – Cơ hội mới cho bất động sản” do chuyên trang Cafeland tổ chức sáng 22-8, các chuyên gia nhận định quá trình phát triển đô thị gắn với những chiến lược mới sau sáp nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội cho TP HCM, trong đó nổi bật là sự hình thành và bứt phá của các đô thị vệ tinh.

TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hiện thực hóa khát vọng vươn lên, đạt tốc độ tăng trưởng khiến thế giới phải ghi nhận. 

Ông Thiên dẫn chứng chỉ trong 7 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 7,52% – một mức ấn tượng trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Song, đằng sau những con số tích cực vẫn còn “điểm mờ” cần lý giải. 

Tín dụng được bơm ra mạnh mẽ, mục tiêu năm nay là tăng trưởng 16% tương ứng khoảng 2,5 triệu tỉ đồng. Thế nhưng, vòng quay vốn chỉ đạt 0,6, chưa bằng một nửa so với mức bình thường. Điều đó cho thấy có lượng tiền lớn đang nằm yên, vốn chưa thật sự phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh này, bất động sản TP HCM, với lợi thế quy mô sau sáp nhập, có thể trở thành “đầu tàu” thu hút và kích hoạt dòng vốn.

Giá nhà liền thổ mới tại TP HCM đạt 230 triệu đồng / m²: Cơ hội đầu tư lớn - Ảnh 1.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, trình bày tại hội thảo

Các chuyên gia nhận định bất động sản TP HCM sẽ tích cực hơn nhờ hạ tầng kết nối vùng ngày càng đồng bộ. Sự hình thành các tuyến vành đai, trục giao thông hướng về Long An (cũ), huyện Cần Giờ (cũ) hay các đô thị vệ tinh sẽ tạo dư địa để phát triển nhiều dự án quy mô lớn. 

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết giá bất động sản đã tăng hơn 35% chỉ trong nửa năm qua. Hiện giá căn hộ trung bình tại TP HCM khoảng 3.300 USD/m², cao so với mức thu nhập bình quân 7.500 USD/năm. Giá sơ cấp đạt 80-85 triệu đồng/m², giá thứ cấp khoảng 50-55 triệu đồng/m², trong khi nhà liền thổ mới đã lên đến 230 triệu đồng/m², còn giá cũ cũng lên tới 190 triệu đồng/m2. Nguồn cung khan hiếm, dự án lớn gần như không có, vì vậy thị trường đặt nhiều kỳ vọng sau sáp nhập sẽ có những chuyển biến tích cực.

Theo chuyên gia này, để phát thị trường triển bền vững, các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ phân khúc sản phẩm. Dù phân khúc cao cấp mang lại biên lợi nhuận tốt nhưng số lượng hạn chế; trong khi nhu cầu lớn nhất trên thị trường vẫn tập trung ở nhà ở vừa túi tiền, phục vụ nhu cầu ở thực của đại đa số người dân. Song song đó, TP HCM đang hướng đến mô hình siêu đô thị với quy hoạch TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) nhằm mở ra các đại đô thị dọc vành đai, kết nối với vùng phụ cận.

Bất động sản TP HCM hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, cho rằng TP HCM sẽ tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài ở các phân khúc cao cấp như văn phòng hạng A và căn hộ dịch vụ. Thực tế, dù thị trường biến động, tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A luôn duy trì khoảng 90%, cao hơn mức trung bình toàn thị trường là 80%.

Quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế khiến giá trị càng trở nên đắt đỏ. Trong khi đó, căn hộ dịch vụ lại là kênh đầu tư ổn định, tỷ suất sinh lời lên tới 7%, được xem là “điểm hút” dòng vốn FDI, dù phát triển khá âm thầm.


