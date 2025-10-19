Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem lớn giá cao hơn 7 lần mít chợ

Ngày 19-10, chị Nguyễn Thị Diệu My, chủ vựa thu mua mít Thái tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá mít Thái giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần.

Trong đó, mít kem lớn được vựa thu mua 22.000 đồng/kg và mít kem nhì là 12.000 đồng/kg (hàng loại B); mít kem rớt lớn 19.000 đồng/kg và mít kem rớt nhỏ là 9.000 đồng/kg (hàng loại C); mít chợ và mít bi (hàng loại D) giá 3.000 đồng/kg. Nếu mua xô loại 5 trái/kg trở lên là 10.000 đồng/kg, mít rớt 5.000 đồng/kg.

Mít Thái thường được thương lái chia thành 8 loại

Ông Bùi Văn Nam (ngụ xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) cho hay: "Hiện thương lái mua xô với giá 10.000 đồng/kg thì chỉ huề vốn do chi phí sản xuất 1 kg mít hiện nay từ 9.000-10.000 đồng. Trong khi đó, họ "soi" rất kĩ, chỉ chọn trái đẹp, tròn, đủ ký mới mua với giá tốt để xuất khẩu. Những trái không đạt chuẩn thì bán nội địa với giá thấp".

Một chủ vựa chuyên thu mua mít Thái tại phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho hay thương lái thường chia mít Thái thành 8 loại: mít nhất, mít nhì, mít kem lớn, mít kem nhỏ, mít kem rớt lớn, mít kem rớt nhỏ, mít chợ, mít bi (loại D).

Trong đó, mít nhất, mít nhì được gọi là hàng loại A (chất lượng cao nhất); mít kem lớn (từ 9 kg/trái trở lên), mít kem nhỏ (từ 7-9 kg/trái); mít kem rớt lớn, mít kem rớt nhỏ (từ 6 kg/trái trở xuống); mít chợ, mít bi được gọi là hàng loại D.

Mít kem là loại mít có chất lượng trung bình, được phân loại dựa trên kích thước và chất lượng trái. Đây là loại mít được các vựa và thương lái thu mua phổ biến, xếp sau hàng loại A, bởi đây là nguồn hàng chính và ổn định cho thị trường.