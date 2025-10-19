Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem lớn giá cao hơn 7 lần mít chợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem lớn giá cao hơn 7 lần mít chợ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Mít kem chiếm tỷ lệ lớn trong sản lượng thu mua của thương lái, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng mít xuất khẩu của miền Tây.

Ngày 19-10, chị Nguyễn Thị Diệu My, chủ vựa thu mua mít Thái tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá mít Thái giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần.

Trong đó, mít kem lớn được vựa thu mua 22.000 đồng/kg và mít kem nhì là 12.000 đồng/kg (hàng loại B); mít kem rớt lớn 19.000 đồng/kg và mít kem rớt nhỏ là 9.000 đồng/kg (hàng loại C); mít chợ và mít bi (hàng loại D) giá 3.000 đồng/kg. Nếu mua xô loại 5 trái/kg trở lên là 10.000 đồng/kg, mít rớt 5.000 đồng/kg.

Giá nông thủy sản miền Tây: Mít kem là mít gì? - Ảnh 1.

Mít Thái thường được thương lái chia thành 8 loại

Ông Bùi Văn Nam (ngụ xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) cho hay: "Hiện thương lái mua xô với giá 10.000 đồng/kg thì chỉ huề vốn do chi phí sản xuất 1 kg mít hiện nay từ 9.000-10.000 đồng. Trong khi đó, họ "soi" rất kĩ, chỉ chọn trái đẹp, tròn, đủ ký mới mua với giá tốt để xuất khẩu. Những trái không đạt chuẩn thì bán nội địa với giá thấp".

Một chủ vựa chuyên thu mua mít Thái tại phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho hay thương lái thường chia mít Thái thành 8 loại: mít nhất, mít nhì, mít kem lớn, mít kem nhỏ, mít kem rớt lớn, mít kem rớt nhỏ, mít chợ, mít bi (loại D).

Trong đó, mít nhất, mít nhì được gọi là hàng loại A (chất lượng cao nhất); mít kem lớn (từ 9 kg/trái trở lên), mít kem nhỏ (từ 7-9 kg/trái); mít kem rớt lớn, mít kem rớt nhỏ (từ 6 kg/trái trở xuống); mít chợ, mít bi được gọi là hàng loại D.

Mít kem là loại mít có chất lượng trung bình, được phân loại dựa trên kích thước và chất lượng trái. Đây là loại mít được các vựa và thương lái thu mua phổ biến, xếp sau hàng loại A, bởi đây là nguồn hàng chính và ổn định cho thị trường.

Tin liên quan

Lão nông ở Cần Thơ trồng giống mít "lạ", khách tranh mua

Lão nông ở Cần Thơ trồng giống mít "lạ", khách tranh mua

(NLĐO)- Từ một trái mít "lạ" được tặng, ông Trần Minh Mẫn ở TP Cần Thơ đã tạo nên thương hiệu "Mít không hạt Ba Láng", mang về thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.

Mít ruột đỏ lại sốt giá, nhà vườn trúng đậm

(NLĐO) – Mít ruột đỏ mua xô tại vườn đang có giá lên đến 85.000 – 90.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay dù không quá khan hiếm

Biến mít non thành "thịt"

Trước xu hướng tăng cường sử dụng thực phẩm nguồn gốc thực vật, dự án "Lemit Foods" ra đời, nhắm đến thị trường thịt thực vật 500 triệu USD từ nguyên liệu mít non

mít Thái Vĩnh Long giá nông thuỷ sản miền Tây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo