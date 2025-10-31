Giá nông thủy sản miền Tây: Rau xanh tăng giá vùn vụt

Khoảng nửa tháng qua, triều cường kết hợp với mưa lớn nên nhiều diện tích trồng rau của người dân tại các địa phương miền Tây bị ảnh hưởng. Điều này làm nguồn cung giảm, đẩy giá nhiều loại rau tăng mạnh từ 5.000-15.000 đồng/kg so với cách nay nửa tháng.

Giá nhiều loại rau củ ở miền Tây tăng từ 5.000-15.000 đồng/kg

Ngày 31-10, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: "Do mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường nên làm ngập úng một phần diện tích trồng rau của hợp tác xã nên không đủ cung cấp cho các chợ. Điển hình như hành lá, cách đây 2 tuần chỉ 12.000 đồng/kg, bây giờ bán với giá 25.000 đồng/kg".

Ngoài ra, một số mặt hàng khác cũng tăng giá mạnh như: xà lách từ 25.000-30.000 đồng/kg, dưa leo, mồng tơi, củ cải dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg".

Theo ông Trung, nhiều ngày nay, thương lái và tiểu thương ở các chợ gọi ông để tìm mua cải ngọt, hành lá nhưng hợp tác xã không còn. Bên cạnh đó, nhiều xã viên vẫn ngần ngại xuống giống vụ mới do lo thời tiết tiếp tục mưa nhiều nên dự báo giá các mặt hàng trên còn tiếp tục tăng.

Trong khi đó, ông Trương Văn Đầy, Giám đốc Hợp tác xã Cải xà lách xoong Thuận Thành (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), thông tin cải xà lách xoong đang có giá cao.

Giá các loại rau xanh ở chợ cao hơn từ 10.000-20.000 đồng/kg so với giá bán tại vườn

"Khoảng nửa tháng trước, cải xà lách xoong từ 25.000-30.000 đồng/kg nhưng hiện nay tôi bán tại vườn cho thương lái là 40.000 đồng/kg. Mỗi ngày hợp tác xã giao tối đa từ 400-500 kg, dù thương lái đặt hàng nhiều hơn cũng không có" – ông Đầy nói.

Ghi nhận tại một số chợ ở TP Cần Thơ, giá nhiều loại rau xanh cũng tăng mạnh khiến nhiều bà nội trợ "đau đầu".

Tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú), giá nhiều loại rau củ tăng từ 5.000-20.000 đồng/kg. Trong đó, có cà rốt (20.000 đồng/kg), đậu que (30.000 đồng/kg), hành lá (40.000 đồng/kg), cà chua (từ 45.000-50.000 đồng/kg), xà lách xoong (từ 65.000-70.000 đồng/kg)…

Cải xà lách xoong bán tại chợ từ 65.000-70.000 đồng/kg

Chị Phùng Thị Mai Tiền (30 tuổi, ngụ phường Hưng Phú), chia sẻ: "Tôi nấu cơm trưa bán nên sáng nào cũng đi chợ để mua đồ tươi mới. Nhưng nhiều ngày nay giá rau, củ tăng trong khi quán không thể tăng giá cơm. Vì vậy, đã phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận".