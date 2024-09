Giá ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 9, cả nước nhập khẩu 114.855 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu là xe giá rẻ, bình quân 20.500 USD/chiếc - giảm hơn 3.000 USD/chiếc (khoảng 75 triệu đồng) so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, trong tháng 8, cả nước nhập khẩu 15.061 ô tô, giảm 12,6% so với tháng 7.



Cũng theo Tổng cục Hải quan, các nước cung cấp ô tô nguyên chiếc chủ yếu cho Việt Nam gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó, tính đến hết tháng 8, Indonesia dẫn đầu thị phần với 43.810 chiếc, kim ngạch đạt 642,24 triệu USD; Thái Lan đứng thứ 2 với 39.101 chiếc, kim ngạch đạt 756,64 triệu USD; Trung Quốc đứng thứ 3 với 19.649 chiếc, kim ngạch gần 582 triệu USD.