Giá pin giảm mạnh, ô tô điện vẫn đắt

Giá thành pin xe điện đã giảm đáng kể, trung bình dưới 100 USD/KWh - mức ngang với giá thành sản xuất động cơ đốt trong. Theo hãng tin Bloomberg, giá pin xe điện dự báo sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2025 nhờ những cải tiến về công nghệ, sự giảm giá của linh kiện và nguyên liệu cũng như năng lực sản xuất dư thừa.

Nhiều yếu tố hỗ trợ giảm giá

Đáng chú ý, việc chuyển đổi từ sử dụng pin truyền thống sang pin lithium sắt phốt phát giá rẻ cũng góp phần tạo nên xu hướng giảm giá pin xe điện. Nhìn chung cả thập kỷ qua, giá pin đã liên tục giảm. Riêng với phân khúc xe du lịch, giá bán khối pin xe điện trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2024 chỉ còn 73 USD/KWh, thấp hơn mức trung bình.

Giá xe điện BYD của Trung Quốc tại thị trường Việt Nam khá cao, chiếc sedan Seal gần 1,4 tỉ đồng

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho rằng giá thành pin xe điện trên thế giới đã giảm đáng kể do có công nghệ sản xuất mới trong khi chất lượng pin tốt hơn. Ngoài động cơ điện, giá thành khung sườn cũng giảm 5%-8% nhờ sản xuất tự động hóa.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, giảng viên ngành công nghiệp kỹ thuật ô tô Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, giá pin giảm mạnh nhờ công nghệ mới có thể hỗ trợ sản xuất pin từ natri có trong nước biển và từ các mỏ natri thay cho pin lithium. Chưa kể, sản xuất pin từ natri dễ dàng hơn sản xuất từ nguyên tố lithium nên giá thành cũng thấp hơn khá nhiều. "Pin sản xuất từ natri tuy có trọng lượng nặng hơn một chút nhưng lại có ưu điểm giúp động cơ hoạt động mạnh hơn, quãng đường di chuyển dài hơn so với pin lithium" - ông Dũng so sánh.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất các bộ phận khác của khối pin cũng không cao, chẳng hạn động cơ điện với dạng quấn dây đồng đơn giản; công nghệ làm khung theo hướng đúc thay cho dập cũng giúp giảm đáng kể chi phí, giá thành sản xuất xe điện.

Giá xe vẫn neo ở mức cao

Tuy nhiên, giá xe điện tại thị trường Việt Nam không giảm tương ứng mức giảm giá pin. Các mẫu xe điện của hãng Mercedes chào bán từ năm 2023 đến nay vẫn neo ở mức giá cao, từ 3,9-5,9 tỉ đồng/chiếc. Mẫu Hyundai Ioniq cũng giữ giá 1,3-1,45 tỉ đồng/chiếc, tùy bản. Chiếc sedan BYD Seal giữ nguyên giá gần 1,36 tỉ đồng từ giữa năm ngoái đến nay; chiếc BYD Atto 3 mở bán với giá gần 900 triệu đồng và vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Không riêng giá xe, giá pin thay thế cũng không giảm. Các đại lý ô tô cho biết giá pin thay thế của nhiều mẫu xe gần như không thay đổi trong nhiều năm qua, trong đó pin thay thế dành cho xe hybrid có mức giá khoảng 90-120 triệu đồng, cho xe thuần điện là từ 350 triệu đồng.

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng nhận xét giá xe điện ở thị trường Việt Nam nhìn chung còn đắt hơn khá nhiều so với mặt bằng giá ở nhiều thị trường trên thế giới. Ví dụ tại Đức, dù thuế suất thuế GTGT lên đến 19%, cao gấp đôi so với Việt Nam, nhưng giá ô tô bán ra vẫn thấp hơn so với Việt Nam đến 20%.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Auto Việt Nam, giải thích việc hãng không giảm giá là bởi vì xe điện BYD bán tại thị trường Việt Nam đã có mức giá phù hợp, khó có thể giảm thêm. Tuy nhiên, nếu giá pin tiếp tục giảm thì sẽ là yếu tố để nhà sản xuất tính toán nhằm có giá thành hợp lý hơn cho xe điện. "Giá xe điện còn phụ thuộc vào thuế, phí. Với mặt hàng mới như xe điện, cần có sự hỗ trợ về thuế, phí để khuyến khích người dân sử dụng" - ông Lực kiến nghị.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng chưa thể giảm giá xe điện tiêu thụ trên thị trường vì nhà đầu tư cần phải thu hồi vốn phục vụ nghiên cứu và phát triển, nhất là nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ giúp hạ giá thành, tối ưu hóa sản xuất. Ngoài ra, công nghệ sản xuất pin của mỗi hãng khác nhau nên khó có mức giá đồng nhất.

Khó giảm giá sâu Đại diện VAMA dự báo giá bán xe điện sắp tới khó có khả năng giảm sâu dù giá thành sẽ giảm, thậm chí giá bán còn có thể được đẩy lên cao hơn. Đại diện VAMA phân tích: Giá thành có thể giảm khi hãng xe đã qua giai đoạn nghiên cứu, bước vào sản xuất hàng loạt và khấu hao giảm dần. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm lại theo xu thế thị trường, nếu khách hàng vẫn chưa ưa chuộng thì phải bán ra với giá thấp để thu hút, còn khi xe điện đã trở thành phương tiện phổ biến thì có thể tăng giá ở mức nào đó nhằm khẳng định thương hiệu và bù đắp khoản lỗ trước đó.