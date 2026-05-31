Giá smartphone không dễ giảm

Bài và ảnh: Long Giang

Theo các nhà bán lẻ hàng công nghệ tại TP HCM, thị trường tiếp tục chịu tác động kéo dài từ việc các nguyên liệu đầu vào như RAM/ROM tăng giá.

Tuy nhiên, mức tăng giá khác nhau ở phân khúc, từng thương hiệu và cấu hình sản phẩm.

Ông Lý Trung Dũng, Giám đốc Khối Viễn thông di động và phụ kiện của Hệ thống FPT Shop, cho biết nhóm chịu tác động rõ nhất là các sản phẩm phổ thông và tầm trung, đặc biệt các model sử dụng dung lượng RAM/ROM cao như 8GB/256GB, 12GB/256GB hoặc 12GB/512GB. Với nhóm này, mặt bằng giá bán đã tăng 15%-20% so với giai đoạn trước, thậm chí một số model hoặc cấu hình có thể tăng cao hơn nếu nguồn cung hạn chế. Với nhóm C-brand như Xiaomi, OPPO, Honor và một số thương hiệu Trung Quốc khác, áp lực tăng giá cũng rất lớn.

Để ứng phó với việc tăng giá, các hãng đang chọn phương án giảm bớt cấu hình hoặc tính năng của sản phẩm để kiểm soát chi phí không tăng quá cao, chẳng hạn đưa sản phẩm về cấu hình 4G/128G thay vì 8G/256G hay 12G/512G. Hoặc chọn phương án kéo dài, duy trì sản phẩm cũ thay vì ra mắt sản phẩm mới liên tục.

Riêng Samsung vẫn duy trì việc ra mắt sản phẩm và giữ được mức tăng giá không quá cao nhờ lợi thế về quy mô, chuỗi cung ứng và danh mục sản phẩm rộng từ phổ thông đến cao cấp, qua đó có thể phân bổ tác động giữa nhiều dòng sản phẩm. Còn Apple, do có chu kỳ sản phẩm kéo dài, nên không có sự điều chỉnh giá, nếu có cũng chỉ là giảm bớt các chương trình khuyến mại.

Giá smartphone không dễ giảm - Ảnh 1.

Sản phẩm công nghệ đồng loạt tăng giá đáng kể

Ngoài tác động từ tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm smartphone còn chịu ảnh hưởng của việc tăng giá logistics, vận chuyển khi giá xăng dầu tăng cao, rủi ro biến động tỉ giá, chi phí lãi vay gia tăng. Các hãng công nghệ cho biết vẫn đang tiếp tục cân nhắc điều chỉnh giá bán sản phẩm do giá bộ nhớ và linh kiện chưa có dấu hiệu ổn định. Việc điều chỉnh giá cần dựa trên tính toán lại danh mục sản phẩm, cấu hình, chính sách giá và kế hoạch phân bổ hàng cho từng thị trường. "Giá bán trong thời gian tới khó có khả năng quay lại mức cũ như các năm trước và sẽ tiếp tục tăng tiếp" - ông Lý Trung Dũng dự đoán.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cũng xác nhận xu hướng tăng giá đã khởi động sớm hơn khi Apple nâng giá iPhone 17 Pro Max lên 38 triệu đồng vào tháng 9-2025, tăng khoảng 10% so với mức giá giữ ổn định suốt 3 năm trước với dòng máy này. Đến đầu năm 2026, hầu hết hãng lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giá smartphone, như Galaxy S26 Ultra tăng từ gần 10% tới gần 17%, tùy phiên bản; điện thoại Xiaomi, OPPO, Vivo tăng từ 4% đến hơn 20% tùy mã sản phẩm. Riêng OPPO Find N6 ghi nhận mức tăng lên đến 44% so với thế hệ trước.

Ngoài nguyên nhân gốc rễ là tình trạng khan hiếm bán dẫn, đặc biệt chip nhớ DRAM và NAND Flash, giá smartphone tại Việt Nam còn chịu thêm tác động từ một số yếu tố riêng khiến biên độ tăng giá cao hơn so với thị trường Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Marketing Di Động Việt, nhìn nhận thị trường smartphone đang dần hình thành một mặt bằng giá mới, nhất là ở nhóm flagship và cận cao cấp. Nếu vài năm trước, thị trường thường có nhiều đợt giảm giá trực tiếp với biên độ lớn thì hiện nay, các hãng và đại lý có xu hướng kết hợp thêm nhiều hình thức ưu đãi khác để giữ ổn định mặt bằng giá, giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm hơn.

Các chuyên gia công nghệ phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng giá smartphone là do cộng dồn của nhiều yếu tố gồm công nghệ, linh kiện và chi phí vận hành toàn cầu. Trong đó, việc các hãng đồng loạt đưa trí tuệ nhân tạo (AI) lên smartphone khiến cấu hình phần cứng - từ chip xử lý, RAM, bộ nhớ đến camera - đều bị đẩy lên cao hơn, kéo theo chi phí sản xuất tăng đáng kể so với trước đây.

