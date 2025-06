Giá tăng lần thứ 3 liên tiếp, xăng RON 95 lên gần 20.000 đồng/lít

Theo cơ quan điều hành, xăng E5RON92 tăng 199 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.462 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 269 đồng/lít, lên 19.967 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng vào 15 giờ chiều nay

Dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít so với kỳ trước, lên 17.700 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 227 đồng/lít, lên 17.511 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 283 đồng/kg so với kỳ trước, lên 16.461 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.



Như vậy, giá xăng trong nước tiếp tục tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành vào thứ Năm tuần trước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng nhẹ giá các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ dầu mazut.

Rạng sáng nay 12-6, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tăng rất mạnh, chưa từng thấy kể từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, hồi 6 giờ 48 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 68,6 USD/thùng, tăng 3,65 USD/thùng, tương ứng mức tăng 5,63% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 70,17 USD/thùng, tăng 3,3 USD/thùng, tương ứng mức tăng 5%.

Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến đà tăng giá dầu thô bình quân trong tháng 5 so với tháng liền kề vượt 8%. Cụ thể, dầu WTI tăng rất mạnh trên 10,8% so với tháng trước; trong khi đó dầu Brent tăng 8%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô các loại có xu hướng giảm nhẹ từ 12-15%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent tương lai tăng 4,3%, đóng cửa ở mức 69,8 USD/thùng vào thứ Tư, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc, làm dấy lên hy vọng về nhu cầu năng lượng mạnh hơn từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.