HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tiêu dùng

Giá thịt heo Tết ở chợ lẻ biến động mạnh

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Giá thịt heo tại chợ truyền thống tăng mạnh, neo ở mức cao khiến không ít người đi chợ phân vân

Tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM như Thị Nghè, Bà Chiểu, Đo Đạc, Thái Bình, Vườn Chuối… những ngày cận Tết, người dân vẫn đến mua sắm khá đông. Tuy nhiên, tại các quầy bán thịt heo, lượng khách hỏi mua thưa thớt. Nhiều tiểu thương chờ cả buổi mới bán được vài ký.

Bà Lê Thị Trang (ngụ phường Bình Trưng) cho biết cách đây hơn một tháng, thịt heo ở chợ chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg, nay đã tăng gần gấp đôi. "Giá cao như vậy nên tôi hạn chế mua thịt heo, chuyển sang mua cá, gà hoặc thịt bò, có loại chỉ khoảng 150.000 đồng/kg" - bà so sánh.

Chị Hoàng Yến Minh (phường Cầu Ông Lãnh) nhận xét Tết đến, nhiều mặt hàng tăng giá nhưng thịt heo tăng quá mạnh. "Tôi chuyển sang mua thịt ở siêu thị vì giá ổn định hơn, lại thường có chương trình giảm giá" - chị cho biết.

Điều đáng nói là giá heo hơi trên thị trường đã hạ nhiệt đáng kể so với cuối tháng 1-2026. Thời điểm đó, giá heo hơi ở một số địa phương chạm mốc 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, các công ty chăn nuôi liên tục điều chỉnh giảm giá, với tổng mức giảm khoảng 6.000 đồng/kg. Hiện nay, giá heo hơi khu vực phía Bắc dao động 71.000 - 75.000 đồng/kg, khu vực phía Nam còn 69.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá thịt heo Tết ở chợ lẻ biến động mạnh - Ảnh 1.

Giá thịt heo ở chợ truyền thống TP HCM “nhảy múa” từng ngày, khiến nhiều người phân vân

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối TP HCM cũng đã giảm, còn khoảng 88.000 - 93.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc giảm theo, như thịt đùi còn 95.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò 68.000 - 80.000 đồng/kg. Riêng sườn non và ba rọi vẫn giữ mức cao - khoảng 170.000 đồng/kg do nhu cầu Tết tăng mạnh.

Trong khi đó, tại các chợ lẻ, giá thịt heo vẫn neo cao, thậm chí có loại gấp đôi so với chợ đầu mối. Chẳng hạn, thịt ba rọi được bán tới 210.000 đồng/kg, sườn non 250.000 đồng/kg, thịt nạc 220.000 đồng/kg, giò 150.000 - 180.000 đồng/kg, cốt lết 150.000 - 160.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg...

Đề cập việc giá thịt heo ở chợ tăng cao, chị Thu, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, giải thích: "Gần Tết, nhu cầu cao nên giá tăng. Chợ đầu mối tăng giá thịt heo liên tục nên chợ lẻ cũng phải tăng theo". Khi được hỏi vì sao giá thịt heo ở chợ đầu mối đã giảm mà chợ lẻ chưa giảm, chị thẳng thắn: "Họ giảm rồi lại tăng trong nay mai, chợ lẻ khó thể chạy theo kịp. Giá thịt heo Tết chỉ có tăng chứ không giảm".

Tại nhiều siêu thị, giá thịt heo thấp hơn chợ truyền thống nhờ các chương trình bình ổn và khuyến mãi. Chẳng hạn, tại Co.opmart phường Thạnh Mỹ Tây, xương cổ heo giảm từ 106.000 đồng xuống còn 84.500 đồng/kg, cốt lết còn 100.300 đồng/kg, chân giò 90.000 đồng/kg, thịt xay 115.200 đồng/kg. Hệ thống Bách Hóa Xanh cũng niêm yết giá thịt heo thấp hơn chợ lẻ với ba rọi 177.000 đồng/kg, thịt đùi 129.000 đồng/kg...

Tuy vậy, vẫn có siêu thị niêm yết giá thịt heo tương đương chợ lẻ, thậm chí một số mặt hàng như sườn non, ba rọi rút xương còn cao hơn. Điều này khiến người tiêu dùng phải so giá kỹ lưỡng trước khi mua. 

Trong khi thịt heo bán chậm do giá cao, các sạp bán gà sống hoặc gà làm sẵn ở chợ lại hút khách. Gà tre được bán với giá khoảng 80.000 đồng/con; gà ta, gà màu dao động 120.000 - 150.000 đồng/con. Thịt bò cũng giữ giá ổn định so với ngày thường nên được nhiều người lựa chọn thay thế thịt heo.

Ông Bình, tiểu thương bán gà sống tại chợ Phạm Văn Hai, cho biết: "Giá gà tới thời điểm này vẫn như ngày thường, chưa tăng nên khách mua nhiều. Chỉ buổi sáng, tôi đã bán hơn 20 con". Theo ông, so với thịt heo, gà dễ bán hơn vì giá dễ chịu, lại phù hợp với bữa cơm gia đình ngày Tết.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo