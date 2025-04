Giá tiêu hôm nay 18-4: Giá tăng, nông dân không tăng diện tích

Giá tiêu hôm nay 18-4 ghi nhận ở các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đang ở mức từ 157.000 – 159.000 đồng/kg, có nơi tăng 500 đồng/kg nhưng có nơi đứng yên.

Giá tiêu thế giới ổn định ở mức 7.051 USD/tấn với tiêu đen Indonesia, còn tiêu đen Việt Nam thấp hơn, dao động từ 6.800 – 6.900 USD/tấn tùy kích cỡ.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn báo cáo Hiệp hội Hồ tiêu thế giới (IPC) dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm nay giảm 6,1% nhưng nhu cầu tiêu thụ dự kiến vẫn sẽ tăng, nên giá hồ tiêu sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2025.

Nguyên nhân được chỉ ra là do lợi nhuận kinh tế từ cây tiêu thấp hơn so với các loại cây trồng khác, điều kiện thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao.

Thời tiết bất lợi khiến tiêu giảm năng suất

Tại Việt Nam, VPSA cho hay tình trạng nắng hạn kéo dài trong các tháng đầu năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Vụ thu hoạch tiêu của Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm và thường mọi năm giá tiêu sẽ giảm do nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, năm nay giá tiêu nội địa từ đầu vụ đến nay luôn ở mức từ 150.000 đồng/kg do nông dân bán cầm chừng. Lý do, một số nông dân thu hoạch cả sầu riêng và cà phê đang cho giá tốt nên không bị áp lực về tài chính.

Thông tin áp thuế đối ứng của Mỹ khiến giá tiêu giảm mạnh vào những ngày đầu tháng 4 nhưng ngay sau đó tăng trở lại mốc cũ giúp người dân yên tâm sản xuất.

VPSA dự báo, dù giá tiêu tăng mạnh so với năm ngoái nhưng việc tái canh hồ tiêu không diễn ra mạnh tại các tỉnh do không còn đất mới hoặc người nông dân trồng những cây đang có giá trị kinh tế cao hơn.