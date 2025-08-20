Hôm nay, 20-8, một số đại lý kinh doanh nông sản ở Tây Nguyên niêm yết giá tiêu khoảng 148.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 – 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 8-2025.

Giá tiêu tăng lại nhưng chưa như kỳ vọng

Dù vậy, mức giá trên vẫn thấp hơn nhiều so với các dự báo hồi đầu năm, rằng giá tiêu có thể lên 180.000 đồng/kg, thậm chí là 200.000 đồng/kg trong năm 2025 do cung thấp hơn cầu.

Thời điểm đó, nhiều nông dân có vốn đã mua thêm tiêu để dự trữ với giá 150.000 – 160.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do tác động bởi thuế đối ứng, giá tiêu đã lao dốc, thấp nhất chỉ có 120.000 đồng/kg, sau đó bật lên lại nhưng nhiều người vẫn chưa hoàn vốn.

Giá tiêu biến động thất thường

Doanh nghiệp Đắk Lắk trở thành "vua" xuất khẩu hồ tiêu

Tiêu là mặt hàng có hơn 90% sản lượng được xuất khẩu, khiến ngành này phụ thuộc lớn vào biến động thị trường thế giới.

Thời gian qua, doanh nghiệp xuất khẩu liên tục gặp khó tại các thị trường lớn: Mỹ siết thuế, châu Âu thay đổi quy định cấp chứng thư… buộc Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhiều lần kiến nghị tháo gỡ.

Theo số liệu VPSA, 17 ngày đầu tháng 8-2025, Việt Nam xuất khẩu 10.830 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 71,8 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 7, sản lượng giảm 0,2% nhưng giá trị tăng 2,1% nhờ giá xuất khẩu cao hơn.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lớn, Simexco Đắk Lắk bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 1.076 tấn, chiếm gần 10% thị phần. Xếp sau lần lượt là Olam Việt Nam (1.002 tấn), Nedspice Việt Nam (833 tấn), Haprosimex JSC (803 tấn) và Phúc Sinh (611 tấn).







