Giá tiêu hôm nay 7-4 sụt giảm mạnh sau đòn thuế quan của Mỹ

Ngành hồ tiêu Việt Nam và giá tiêu toàn cầu đang trải qua giai đoạn tăng nóng đáng chú ý trong thời gian gần đây, mang lại tín hiệu tích cực cho người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu. Theo số liệu mới nhất, giá tiêu trong nước đã chạm mức 159.000 - 161.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, dù gần đây có dấu hiệu giảm nhẹ.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l đạt 6.350 USD/tấn, loại 550 g/l là 6.650 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ghi nhận mức 9.550 USD/tấn, phản ánh xu hướng tăng mạnh so với năm trước.

Ngày 7-4, giá tiêu ghi nhận ở mức bình quân 155.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với 2 hôm trước nhưng lại giảm 5.000 – 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Nguyên nhân giá tiêu hôm nay giảm được cho là do tác động tiêu cực khi Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam lên 46%. Trong khi đó, Mỹ là thị trường nhập khẩu số 1 của tiêu Việt Nam.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu tiêu 3 tháng năm 2025 ước đạt 47.300 tấn và 323,6 triệu USD, giảm 16,7% về khối lượng nhưng tăng 37,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.845,4 USD/tấn, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 24,4%, 10,4% và 6,7%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 23%.

Nông dân thu hoạch tiêu ở Đắk Lắk, năm nay hồ tiêu mất mùa

Ông Đặng Dương Minh Hoàng, Chủ nông trại Thiên Nông (Bình Phước), có 8 ha trồng tiêu, cho hay những ngày qua, ông theo dõi sát giá thị trường và nhận thấy giá tiêu giảm chủ yếu do tâm lý, "vì năm nay tiêu mất mùa, đầu ra không phải là vấn đề khó" – ông Hoàng tin tưởng.

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, Mỹ nhập khẩu tiêu từ 35 thị trường trong tháng 1-2025. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung lớn nhất, chiếm gần 65% về lượng và 67% về trị giá.

Do vai trò của tiêu và gia vị nhập khẩu, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, bà Laura Shumow, Giám đốc điều hành Hiệp hội Gia vị Thương mại Mỹ (ASTA), đã kiến nghị Chính phủ Mỹ triển khai quy trình miễn trừ thuế quan và loại trừ những loại gia vị không được trồng tại Mỹ.

Các gia vị được liệt kê như: hồ tiêu, vani, quế và nhục đậu khấu cần điều kiện khí hậu nhiệt đới và không thể trồng với quy mô thương mại trong nước. Do đó, việc áp thuế đối với những mặt hàng này không khuyến khích sản xuất trong nước hay tạo thêm việc làm cho người Mỹ.

"Thay vào đó, chúng tạo gánh nặng tài chính đáng kể cho các nhà sản xuất thực phẩm, nhà hàng và cuối cùng là người tiêu dùng Mỹ" – CEO ASTA bày tỏ.