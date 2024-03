Gia tộc Shinawatra, chuyện bây giờ mới kể (*): Quyền lực hậu trường

Khối tài sản khổng lồ

Năm 2007, ông Thaksin mua câu lạc bộ bóng đá Manchester City với giá 81 triệu bảng Anh, một năm sau bán lại cho các tỉ phú Ả Rập với giá 210 triệu bảng Anh, theo báo South China Morning Post. Khi còn ở Dubai, cho rằng lợi nhuận của "ngành ruột" truyền thông không còn hấp dẫn, ông liền làm tay ngang đầu tư vào các mỏ vàng, bạch kim và titan ở châu Phi - khoảng 30 triệu USD tính tới năm 2012.

Theo tờ The New York Times, thương vụ bán cổ phần của Tập đoàn Shin Corporation cho Singapore gần 2 tỉ USD vào năm 2006 cũng mang về cho gia đình ông số tiền mặt khổng lồ. Hiện người nhà ông Thaksin - gồm vợ cũ Potjaman và 3 người con Panthongtae, Pintongta, Paetongtarn - nắm giữ phần lớn hoặc kiểm soát lợi ích trong các công ty gia đình từ bất động sản đến chăm sóc sức khỏe, khách sạn. Một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan, trong đó có công ty bất động sản SC Asset, do người con rể Nuttaphong Kunakornwong điều hành.