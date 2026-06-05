Cách đây vài năm, chi bộ khu phố nơi tôi đang cư trú mời tất cả đảng viên đang công tác (vẫn quen được gọi là "đảng viên 213") dự chương trình khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" - một trong những tuyến đường đẹp nhất khu phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh và xây dựng nơi đây thành tuyến đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Hình ảnh về chương trình này sau đó được lan tỏa mạnh mẽ trên group và trang mạng xã hội của các đảng viên cùng người dân khu phố.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động khởi xướng từ năm 2019 đã trở thành một phong trào ý nghĩa, lan tỏa rộng rãi khắp cả nước. Trong đó, mô hình "Đường cờ Tổ quốc" - những tuyến đường được lắp đặt cột cờ và treo cờ đỏ sao vàng đồng bộ, trang nghiêm - không chỉ là biểu tượng thẩm mỹ mà còn mang giá trị thực tiễn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Đường cờ tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM do Báo Người Lao Động và Trung đoàn Gia Định phối hợp thực hiện năm 2024. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo Người Lao Động không chỉ tặng cờ mà còn phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh tổ chức khánh thành, biến mỗi tuyến đường thành "bài giảng" sống động về lòng yêu nước. Với hàng ngàn tuyến đường đã được khánh thành từ ĐBSCL đến Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, mô hình này tiếp tục khẳng định sức sống bền vững, góp phần giáo dục lòng yêu nước một cách gần gũi, thiết thực.

Mô hình này cũng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh. Những tuyến đường trước đây có thể lộn xộn, nay trở nên gọn gàng, chỉn chu hơn nhờ việc treo cờ đồng bộ. Người dân tự giác chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, vườn tược… để xứng với "đường cờ".

Ở rất nhiều địa phương, phong trào này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, không chỉ qua việc đồng loạt treo cờ mà còn trong những hoạt động khác. Các hộ dân cùng nhau hiến đất mở đường, cùng bảo quản cột cờ, nhắc nhở nhau treo cờ đúng quy định vào những dịp lễ, Tết. Điều này không chỉ nâng cao mỹ quan mà còn thúc đẩy ý thức trách nhiệm chung, giảm thiểu các hành vi tiêu cực như xả rác, lấn chiếm lòng đường... "Đường cờ Tổ quốc", vì vậy, trở thành điểm sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Về mặt kinh tế - xã hội, "Đường cờ Tổ quốc" còn mang lại giá trị thực tiễn thiết thực. Nhiều tuyến đường nằm trên các trục giao thông du lịch hoặc gần di tích lịch sử đã trở thành điểm check-in hấp dẫn, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng. Du khách trong và ngoài nước khi đi qua những con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng đều cảm nhận được không khí tự hào dân tộc của Việt Nam.

Tại quê hương các danh nhân, anh hùng hay những vùng căn cứ cách mạng, mô hình này càng thêm ý nghĩa - vừa tri ân thế hệ cha anh vừa quảng bá hình ảnh địa phương. Hơn nữa, việc duy trì "Đường cờ Tổ quốc" đòi hỏi sự tham gia lâu dài của người dân, từ đó tạo việc làm nhỏ cho một số hộ gia đình tham gia lắp đặt, bảo dưỡng cột cờ, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, "Đường cờ Tổ quốc" còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Nó nhắc nhở rằng dù phát triển kinh tế đến đâu, bản sắc dân tộc, tinh thần yêu nước vẫn là nền tảng.

Chương trình của Báo Người Lao Động đã đạt nhiều kỷ lục Việt Nam sau 7 năm triển khai, với hàng triệu lá cờ được trao, hàng ngàn tuyến đường được hình thành ở khắp các địa phương cả nước, từ thành thị nhộn nhịp hay vùng nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Điều này chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ và sự ủng hộ nhiệt tình từ nhân dân. Nhiều địa phương đã nhân rộng mô hình từ "đường cờ" sang "tuyến phố cờ", "thôn cờ"… tạo nên hệ thống không gian yêu nước liên tục.

Đến nay, "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ là một công trình vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần và mang một giá trị thương hiệu lớn lao gắn liền với Báo Người Lao Động.