Giá USD "chợ đen" tăng vọt

Mức giá này tăng gần 200 đồng so với cuối tuần và tăng khoảng 300 đồng so với đầu tháng 1-2024. Đáng chú ý, giá USD tự do đang gia tăng khoảng cách với tỉ giá ngân hàng. Ở chiều mua vào, giá USD trên thị trường "chợ đen" cao hơn khoảng 600 đồng và chiều bán ra cao hơn khoảng 400 đồng/USD so với mức niêm yết tại các ngân hàng.



Sáng 22-1, tỉ giá trung tâm ở mức 24.031 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD so với cuối tuần trước. Các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá mua bán USD với biên độ 5% so với tỉ giá trung tâm, tức trong vùng 22.829 - 25.232 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỉ giá được niêm yết tại 24.335 - 24.705 đồng, còn tại Eximbank là 24.300 - 24.690 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh duy trì trên 103 điểm, cao nhất trong 1 tháng qua. Trong khi đó, các tổ chức dự báo tiền đồng có thể mạnh lên theo xu hướng chung của các đồng tiền trong khu vực châu Á.