Giá USD lại có diễn biến bất ngờ

Ngày 23-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở 24.250 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với hôm qua.



Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank báo giá USD mua vào ở mức 24.850 đồng/USD và bán ra với giá 25.190 đồng/USD. Các ngân hàng khác mua bán USD chênh từ 10-20 đồng/USD so với mức giá của Vietcombank đưa ra.

So với hôm qua, giá USD ở các ngân hàng tăng tới 70 đồng và tăng tổng cộng 110 đồng trong vòng 3 ngày qua.

Không chỉ ở các ngân hàng, giá USD tự do sáng nay cũng tiếp tục đi lên. Một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá mua vào ở mức 25.210 đồng/USD và bán ra tại 25.290 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với hôm qua. Với diễn biến này, giá USD tự do hiện chỉ cao hơn USD trong ngân hàng khoảng 100 đồng.

Diễn biến của thị trường trong nước trái ngược với thế giới, khi đồng USD trên thế giới đã giảm liên tục kể từ đầu tháng 8 tới nay.

Giá USD ngân hàng tăng trở lại

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một ngân hàng thương mại, cho hay USD đã giảm nhiều tuần liên tục, nếu tính từ vùng đỉnh trong năm nay, có thời điểm giá USD ngân hàng đã giảm tới 600 đồng. Việc giá USD tăng trở lại vài ngày qua chủ yếu mang tính chất mùa vụ khi nhu cầu đồng USD cao hơn trong một vài thời điểm nhất định.

"Nhìn dài hơn, sức ép tỉ giá vẫn đang hạ nhiệt từ nay tới cuối năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ có lần hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 9 tới. Đồng USD trên thị trường quốc tế cũng lao dốc và đang ở vùng thấp quanh 101,2 điểm. FED giảm lãi suất sẽ giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ" - đại diện ngân hàng thương mại này nói.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định dựa trên triển vọng đồng USD duy trì sức mạnh tương đối và áp lực về cầu ngoại tệ trở lại từ nay tới cuối năm, nỗ lực ổn định tỉ giá của cơ quan quản lý có thể còn một nhịp gập ghềnh phía trước.

Kịch bản cơ sở đối với tỉ giá USD/VNĐ thị trường liên ngân hàng có thể tăng lên 25.500 đồng/USD và giảm trở lại còn 25.300 đồng/USD vào cuối năm. Kịch bản lạc quan hơn xảy ra với điều kiện hai áp lực kể trên đều được kiểm soát, khi đó, tỉ giá có thể giảm về mức 25.000 đồng/USD vào cuối năm.