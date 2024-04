Ngày 3-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 24.040 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỉ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 22.838 - 25.242 đồng.



Theo đó, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 24.780 đồng, bán ra 25.120 đồng/USD, tăng tới 70 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Sacombank giao dịch giá USD mua vào 24.845 đồng, bán ra chuyển khoản 25.145 đồng/USD, trong khi đó bán ra bằng tiền mặt tại ngân hàng này lên tới 25.185 đồng.

Giá USD ngân hàng vượt 25.100 đồng

Như vậy, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại đã chính thức vượt mốc 25.100 đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay, sau khi liên tục đi lên những ngày qua.

Trên thị trường tự do, đồng USD được các đổi thu đổi ngoại tệ niêm yết mua vào tới 25.465 đồng/USD, bán ra 25.545 đồng/USD, ổn định so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa các ngân hàng và thị trường tự do hiện khoảng 350 đồng.

Dù tỉ giá tăng nhanh trong những ngày qua nhưng theo giới phân tích, áp lực tỉ giá chỉ là ngắn hạn. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VPBankS, cho rằng nguyên nhân chính khiến tỉ giá tăng liên quan đến chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD, đồng thời giá vàng tăng cao kéo nhu cầu mua USD trên thị trường tự do. Dù vậy, những vấn đề trên chỉ mang tính chất ngắn hạn, nhất là gần đây cơ quan quản lý đã có những động thái để kiểm soát, ổn định thị trường vàng, nhất là Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về.

"Áp lực tỉ giá tăng vẫn có thể tiếp tục nhưng sẽ dịu lại từ giữa năm nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu giảm lãi suất chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD thu hẹp sẽ làm giảm áp lực lên tỉ giá" - ông Sơn nói.