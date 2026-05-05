Kinh tế

Giá vải thiều gây bất ngờ ngay đầu mùa

Thùy Linh

(NLĐO) - Giá vải thiều đầu vụ năm nay tăng mạnh, loại ngon bán lẻ giá trên 100.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế.

Dù không ngọt đậm như chính vụ, vải chín sớm vẫn được ưa chuộng nhờ vị thanh, chua nhẹ. Chị Lan, một tiểu thương bán trái cây ở Hà Nội, cho hay giá bán lẻ dao động từ 60.000 đồng/kg trở lên, nếu loại ngon, quả đẹp có giá tới cả trăm ngàn đồng một kg. Nguồn hàng chủ yếu thu mua từ những vùng trồng vải chín sớm ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk nhưng sản lượng còn hạn chế. Mỗi ngày, lượng tiêu thụ chỉ khoảng 50 kg và thường bán hết trong ngày do nguồn cung không đủ để dự trữ.

Bất ngờ với giá vải thiều đầu mùa - Ảnh 1.

Vải thiều chín sớm giá cao, đắt hàng

Trong khi đó, tại các cửa hàng bán trái cây sạch, giá vải thiều khá cao như vải u trắng Hưng Yên giá 135.000 đồng/kg, vải u hồng Bắc Giang 105.000 đồng/kg.

Tại chợ Thương, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), vải thiều chín sớm đã được bày bán với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hải Phòng, vải u trứng trắng cũng đang được rao bán với giá rất cao. Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Hà Đông (trước đây xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà cũ), cho hay năm nay vải chín sớm của gia đình cho thu hoạch khoảng 3 tạ. Giá vải u trứng trắng đang được các tiểu thương thu mua tại vườn với mức giá dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến vải đầu mùa có giá bán cao còn do năm nay thời tiết không thuận lợi, nhiều nơi tỉ lệ đậu quả thấp, cung không đủ cầu. Ngoài ra, thời điểm này vải chín chưa nhiều, chi phí vận chuyển, bảo quản tăng.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả nước hiện có khoảng 55.000 ha vải thiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc.

Tại vùng trồng trọng điểm Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ), diện tích vải năm nay vẫn duy trì khoảng 29.800 ha, song sản lượng chỉ đạt xấp xỉ 95.000 tấn, tương đương một nửa so với năm trước và chỉ đạt gần 60% kế hoạch đề ra. Đây mới là ước tính theo tình trạng ra hoa, còn sản lượng thực tế có thể thay đổi khi bước vào thu hoạch, song khó có khả năng phục hồi mạnh.

Tương tự, tại Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), với diện tích khoảng 9.345 ha, sản lượng dự kiến đạt 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với năm trước.

Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đắk Lắk duy trì diện tích lần lượt chỉ khoảng 1.860 ha và 2.000 ha, đóng góp không lớn vào tổng cung.

Vải thiều dội chợ rớt giá, đưa lên livestream lại "cháy hàng"

(NLĐO) - Hơn 55 tấn vải thiều đặc sản được khách hàng lẻ "chốt đơn" qua livestream trong 2 ngày, trong bối cảnh hàng nhiều, dội chợ

Vải thiều đang bán ở TP HCM có giá rẻ đến bất ngờ

(NLĐO) - Vải thiều đang có giá thấp nhất trong nhiều năm qua, khi loại quả "tiến vua" đang có giá rất bình dân

Giá vải thiều Việt Nam bán trên Amazon Nhật Bản giá nửa triệu đồng/kg

(NLĐO) - Vải thiều của Việt Nam được bán trên Amazon Nhật Bản với giá rất cao, khoảng 508 ngàn đồng/kg.

