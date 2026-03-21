Kinh tế

Giá vàng, bạc sập mạnh, "cơn ác mộng" hơn 10 năm trước có quay trở lại?

Thái Phương thực hiện, Ảnh, Đồ họa: Lê Tỉnh

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư lo ngại giá vàng, bạc giảm sốc có thể bắt đầu chu kỳ đi xuống như hơn 10 năm trước

Trong phiên giao dịch đêm 20-3, rạng sáng 21-3, (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Mỹ giảm tới 158 USD/ounce, tương đương 3,4%, xuống còn 4.492 USD/ounce, đánh dấu chuỗi giảm kéo dài ba tuần liên tiếp của kim loại quý.

Trước đó, trong phiên liền kề, giá vàng từng có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 4.550 USD/ounce nhưng nhanh chóng phục hồi lên 4.730 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối tuần đã khiến giá đảo chiều giảm sâu và chốt tuần ở mức thấp.

So với đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm hơn 1.100 USD/ounce. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn cao hơn đáng kể so với vùng đầu năm quanh 4.332 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng dài hạn chưa hoàn toàn bị phá vỡ.

Tại thị trường trong nước, sáng 21-3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm khoảng 5,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn tại DOJI cũng giảm tương tự, giao dịch trong khoảng 168-171 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, dù giá thế giới giảm mạnh, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao, chênh lệch với giá quốc tế lên tới gần 30 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Nhiều người mua vàng ở vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, đến giờ lỗ nặng nếu bán ra

Diễn biến giá vàng - bạc liên tục giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao đối mặt rủi ro thua lỗ ngắn hạn. Một số ý kiến bắt đầu lo ngại khả năng thị trường lặp lại chu kỳ giảm kéo dài như giai đoạn sau năm 2011, khi giá vàng và bạc lao dốc rất mạnh trước khi đi ngang trong nhiều năm.

Phóng viên của Báo Người Lao Động đã trao đổi với TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng Ngành Kinh tế số Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), về những yếu tố tác động đến  vàng, bạc, đồng thời đưa ra những dự báo thị trường trong thời gian tới. 

- Ảnh 2.

TS Nguyễn Duy Quang

*Liệu kim loại quý có bước vào chu kỳ giảm giá như 10 năm trước?

- Chu kỳ giảm giá kéo dài suốt hai thập kỷ sau đỉnh năm 1980 gắn liền với chu trình siết chặt tiền tệ mạnh tay và USD áp đảo. Hiện tại, ngược lại, các ngân hàng trung ương lớn đều đang ở giai đoạn chốt lãi suất cao hoặc chỉ duy trì, chưa thực sự hạ sâu. Do đó, một chu kỳ sụt dài như trước khó lặp lại.

Hơn nữa, lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương (nhất là ở châu Á) vẫn rất lớn, tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn khác biệt so với thập niên trước. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ vẫn xem vàng là tài sản quốc phòng lạm phát, khiến cán cân cung - cầu toàn cầu bớt dư thừa hơn.

Tuy vậy, nếu FED và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) thực sự chuyển sang nới lỏng tiền tệ từ nửa cuối 2027, đi kèm USD suy yếu mạnh mẽ, có thể kích hoạt một chu kỳ tăng giá mới thay vì giảm. Nói cách khác, thời kỳ "thị trường gấu" kéo dài như 2013-2015 khó tái diễn, nhưng biến động ngược dòng sẽ xuất phát từ chính sách tiền tệ và sức mạnh đồng USD.

*Vậy giá vàng, bạc dưới tác động của giá dầu tăng vọt và chính sách của FED hiện tại ra sao?

Giá dầu thô liên tục duy trì trên 100 USD tạo áp lực lạm phát, khiến FED đành tạm gác kế hoạch hạ lãi suất. Lãi suất thực duy trì ở mức thực dương cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - bạc, bởi chúng không đem lãi như trái phiếu. Kết quả là kim loại quý phải cạnh tranh gay gắt với công cụ tạo thu nhập cố định.

Chi phí sản xuất vàng - bạc cũng nhờ thế tăng lên. Cụ thể, giá nhiên liệu cao đẩy chi phí khai thác và vận chuyển tăng ít nhất 10-15%. Mặt bằng giá thành cao này thiết lập ngưỡng hỗ trợ nhưng đồng thời đẩy giá kim loại quý lên vùng "đắt đỏ" với nhiều nhà đầu tư ngắn hạn.

Đồng USD mạnh do chính sách giữ lãi suất của FED càng tạo sức ép cho giá vàng, trong khi bạc chịu thêm cú sốc đầu ra chậm lại từ lĩnh vực công nghiệp nếu kinh tế toàn cầu rơi vào "đình lạm" (lạm phát tăng cao và tỉ lệ tăng trưởng kinh tế suy giảm mạnh). Như vậy, bất cứ biến động nào của dầu hay thông điệp tiếp theo từ FED đều nhanh chóng phản ánh qua giá vàng, bạc hiện tại.

*Ông có thể nêu quan điểm dự báo về giá vàng, bạc trong ngắn hạn?

- Trong 1-2 tháng tới, giá vàng có thể dao động trong biên độ hẹp 4.450 - 4.750 USD/ounce, với xu hướng phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu lạm phát Mỹ và diễn biến địa chính trị Trung Đông. Mỗi báo cáo CPI vượt kỳ vọng có thể đẩy vàng giảm về vùng đáy biên độ.

Bạc nhiều khả năng rung lắc mạnh hơn, giao động quanh 68-80 USD/ounce do tính nhạy cảm cao hơn với lãi suất và nhu cầu công nghiệp. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh sâu, bạc có thể tạm chịu tác động đối lập giữa vai trò trú ẩn và công cụ sản xuất.

Các yếu tố tác động quan trọng trong ngắn hạn gồm: tuyên bố chính sách mới của FED trong những ngày tiếp theo, căng thẳng tại eo biển Hormuz và các số liệu đơn đặt hàng lâu bền, sản xuất công nghiệp Mỹ… 

Sáng 21-3, giá vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng khi vừa mở cửa

Sáng 21-3, giá vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng, bạc thế giới giảm mạnh, về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua; vàng miếng SJC giảm hơn 5 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc nhà đầu tư giá vàng nhẫn giá vàng Ngân hàng trung ương giá vàng miếng
