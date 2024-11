Giá vàng giảm sâu, diễn biến "lạ" tại các điểm mua bán

Trưa 12-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC điều chỉnh lên 80,8 triệu đồng/lượng mua vào, 84,3 triệu đồng/lượng bán ra - tăng trở lại 200.000 đồng so với buổi sáng.

Dù vậy, so với hôm qua, giá vàng miếng SJC vẫn còn giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng. Tính từ vùng đỉnh của giá vàng miếng SJC, mỗi lượng đã "bốc hơi" khoảng 6 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại lại tiếp tục giảm. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 mua vào 80,4 triệu đồng/lượng, bán ra 82,9 triệu đồng/lượng - giảm thêm 100.000 đồng.

So với hôm qua, mỗi lượng vàng 99,99 đã giảm 1,5 triệu đồng và "bốc hơi" khoảng 6-7 triệu đồng tính từ vùng đỉnh lịch sử - gần 90 triệu đồng.

Giá vàng giảm mạnh nhưng nhu cầu giao dịch không đột biến tại nhiều cửa hàng ở TP HCM.

Một diễn biến đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, là thị trường gần như chỉ biến động về giá. Giao dịch mua bán trên thị trường vàng không đột biến như những ngày trước.

Khách đến giao dịch tại Công ty SJC lúc 11 giờ ngày 12-11.

Tại trụ sở chính của Công ty SJC ở quận 3, TP HCM, khách đến mua bán không quá đông, không có tình trạng xếp hàng hoặc phải chờ tới lượt như những ngày trước. Khách có thể thoải mái mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn theo nhu cầu tại quầy, bên cạnh việc đăng ký online trên website của công ty.

Chị Mỹ Hạnh (ngụ quận 1, TP HCM) vừa bán 2 lượng vàng miếng SJC với giá 80,8 triệu đồng/lượng. Chị cho biết do có việc gia đình và thấy giá vàng giảm nhanh nên quyết định bán.

Ở chiều ngược lại, một số người cũng tranh thủ mua vàng từ vài chỉ đến 1-2 lượng, khi thấy giá đang giảm.

Tại chi nhánh Công ty PNJ trên trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, nhân viên giao dịch cho biết lượng khách mua bán bình thường như mọi ngày, không có đột biến; cũng không có tình trạng người dân đổ xô bán hoặc mua vàng.

Không chỉ ở các công ty vàng bạc, tình trạng giao dịch trầm lắng, thậm chí ế ẩm cũng diễn ra tại nhiều tiệm vàng.

Hiện nay, khách có thể mua vàng miếng SJC theo nhu cầu, không giới hạn số lượng.



Lúc 10 giờ ngày 12-11, không khí giao dịch tại một số điểm mua bán vàng ở TP HCM khá tẻ nhạt. Tại khu vực chợ Gò Vấp, quận Gò Vấp, hàng loạt tiệm vàng thưa thớt khách ra vào.

Chủ tiệm vàng Kim Phát I cho hay thị trường hết sức im ắng. Nguyên nhân là do những người muốn mua vàng vẫn chờ giá giảm thêm; còn người đang nắm giữ vàng thì tiếp tục nghe ngóng tín hiệu thị trường để quyết định thời điểm bán ra thu hồi vốn.

Tại cửa hàng của Công ty Mi Hồng (khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh), tuy khá đông khách nhưng rất ít người mua bán vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn. Phần lớn những người có mặt tại đây là để thăm dò giá cả, giao dịch các loại dây chuyền, vàng trang sức…

Trong khi đó, tại Hà Nội, ông Trần Hữu Đang, Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc - Đá quý ASEAN (AJC), cho biết thị trường gần như vắng bóng người mua.

Trong khi đó, do giá vàng thế giới giảm mạnh nên những người đã mua vàng nhẫn, vàng miếng SJC từ nhiều tháng trước bắt đầu bán ra. Do những người này chỉ bán nhỏ giọt nên các công ty, chủ tiệm vàng không có lý do gì để từ chối mua.

Theo ông Đang, tuy không có nhiều khách mua vàng nhưng doanh nghiệp, chủ tiệm vẫn "phòng thủ" được rủi ro vì giá mua vào thấp hơn bán ra đến 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, người dân mua vàng vào thời điểm này có thể thiệt thòi vì giá vàng thế giới đang có xu hướng đi xuống, dẫn đến giá vàng trong nước có thể còn giảm thêm.