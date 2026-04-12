Kinh tế

Giá vàng hôm nay 12-4: Vàng miếng SJC giảm, ngược dòng giá thế giới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng tăng trở lại sau một tuần biến động mạnh.

Sáng 12-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại sau 2 tuần tăng liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, vẫn tăng khoảng 70 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Kim loại quý biến động khá mạnh trong tuần qua, có thời điểm lùi sâu xuống vùng 4.650 USD/ounce rồi bật tăng lên tới 4.850 USD/ounce nhưng không trụ được trên vùng 4.800 USD/ounce mà giảm trở lại.

Một diễn biến khá bất ngờ là giá vàng trong nước tuần qua lại giảm, ngược với đà đi lên của giá thế giới. Diễn biến này giúp chênh lệch thu hẹp, khi giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm ngược dòng giá thế giới

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn khi đồng USD và giá dầu thô hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở vùng cao so với thời điểm trước chiến sự ở Trung Đông xảy ra. Vàng đang giảm dần sức hút với vai trò là kênh trú ẩn an toàn, khi nỗi lo lạm phát toàn cầu tăng trở lại với tác động từ giá dầu thô ở mức cao.

Dù vậy, trong khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia trả lời, trong đó có tới 50% dự báo giá vàng tăng tuần tới, 14% cho rằng giá vàng giảm và có 36% ý kiến nhận định đi ngang.

Các nhà đầu tư cá nhân cũng tỏ ra lạc quan với triển vọng của vàng. Trong số 51 người tham gia, tới 63% kỳ vọng giá vàng tăng, 21% dự báo giảm và 18% cho rằng giá sẽ đi ngang. Có điều, số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tiếp tục sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó, phản ánh sức hút của vàng cũng giảm bớt.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã đạt gần 4.857 USD vào giữa tuần trước (trên thị trường giao ngay), mức cao nhất kể từ ngày 18-3. Nếu giá vàng vượt qua mức 4.900 USD/ounce, sẽ giúp cải thiện tín hiệu kỹ thuật và có thể báo hiệu việc kiểm tra lại mức 5.000 USD/ounce. Đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay 12-4: Vàng miếng SJC giảm khá mạnh, ngược dòng giá thế giới - Ảnh 1.

Dự báo mới nhất về giá vàng tuần tới

Số liệu dự trữ từ Trung Quốc cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm 5 tấn vàng trong tháng 3, và một số quốc gia khác cũng đang tiếp tục mua vào vàng.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói rằng giá vàng có khả năng sẽ tăng đều đặn trở lại. Khi thời hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tạm ngừnng, dòng tiền sẽ trở lại thị trường vàng.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán vàng sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong tuần tới.

Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giá đang tăng trở lại. Kim loại quý có thể hướng tới vùng trên 5.200 USD/ounce trong ngắn hạn.


Tin liên quan

Sáng 11-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trở lại

Sáng 11-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trở lại

(NLĐO) - Sau nhiều ngày biến động mạnh, giá vàng trong nước chững lại trong biên độ hẹp khi giá vàng thế giới lùi sâu dưới vùng 4.800 USD/ounce

Giá vàng hôm nay, 11-4: Đảo chiều lao dốc

(NLĐO) – Sau một phiên tăng tốc, giá vàng hôm nay (11-4) đã đảo chiều giảm mạnh khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì.

Cuối ngày 10-4, giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với giá vàng thế giới

(NLĐO) - Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 21,5 triệu đồng

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng vàng miếng SJC giá vàng tăng
