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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14-6: Dự báo mới nhất sau tuần tăng giảm cả chục triệu đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Các nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng tăng trở lại nhưng giới phân tích cho rằng kim loại quý sẽ khó đoán sau tuần biến động rất mạnh.

Ngày 14-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

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Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 143,9 triệu đồng/lượng mua vào, 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chưa ngừng đà giảm. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng trong nước mất khoảng 17 triệu đồng/lượng. Chỉ riêng tuần qua, giá vàng biến động cả chục triệu đồng. Mức thấp nhất của kim loại quý chỉ còn 136 triệu đồng – mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9 năm ngoái – nhưng tăng trở lại 11 triệu đồng ngay sau đó.

Dù vậy, nếu tính từ mức đỉnh kỷ lục 190-191 triệu đồng/lượng lập hồi quý I/2026, người mua vàng nếu bán ra lúc này vẫn lỗ trên 40 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 14 - 6: Dự báo và biến động giá vàng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng biến động mạnh những ngày qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, giảm tiếp 110 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Trong dự báo mới nhất, giới phân tích và nhà đầu tư có sự khác biệt trong quan điểm về giá vàng sắp tới, theo khảo sát mới nhất của Kitco.

 Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 17 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 24% dự báo giá vàng tăng, 12% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và có tới 65% dự báo giá đi ngang. Con số này cho thấy sự giằng co trong quan điểm của giới phân tích về xu hướng vàng tuần tới.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 70 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 39% nói giá vàng tăng, nhưng cũng có tới 49% cho rằng giá vàng giảm và 13% còn lại dự báo giá đi ngang. Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn với triển vọng của vàng.

Tuần qua, có thời điểm kim loại quý rớt thảm về mốc 4.025 USD/ounce - mốc thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái - thấp hơn cả cú sập của vàng hồi đầu năm 2026.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết tuần tới sẽ có một số cuộc họp của các ngân hàng trung ương G10, trong đó chỉ có Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất. Vàng đang ở vùng giá thấp nên có thể là cơ hội mua vào.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng vàng sẽ tăng trở lại – với quan điểm kim loại quý đã chạm đáy trong ngắn hạn. Khi cuộc xung đột Iran sắp kết thúc, đồng USD sẽ mất đi một phần sức hút như một tài sản trú ẩn an toàn. Điều này là tích cực đối với vàng.

Tương tự, sự giảm giá dầu sẽ làm giảm bớt áp lực tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chủ chốt, nhưng với Chủ tịch mới - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể làm theo mà dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất.

Hiện quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.


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