Kinh tế

Giá vàng hôm nay 16-1: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số nơi trên thế giới tạm thời hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 16-1: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce, thậm chí chạm mức thấp khoảng 4.585 USD/ounce, do đồng USD phục hồi và chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh. Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu khiến vàng tạm thời mất sức hút, trong bối cảnh lo ngại rủi ro giảm nhẹ.

Cụ thể, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell – dù đang có cuộc điều tra liên quan đến lời khai của ông về dự án cải tạo trụ sở FED - đã giúp xoa dịu phần nào lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ.

Đồng thời, ông Donald Trump cũng cho biết không hành động quân sự ngay đối với Iran giữa lúc bất ổn dân sự (các cuộc biểu tình lớn) đang diễn ra tại quốc gia này.

Tuy nhiên, khi chạm vùng giá thấp, lực mua bắt đáy từ các nhà đầu cơ giá lên xuất hiện mạnh mẽ. Họ nhanh chóng đẩy giá vàng bật tăng trở lại. 

Đến khoảng 6 giờ sáng 16-1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã phục hồi lên mức khoảng 4.615 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD so với mức đáy đêm qua.

Giá vàng hôm nay 16-1: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh - Ảnh 2.


Giá vàng hôm nay 15-1: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 15-1: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng hôm nay đã bật lên do tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao.

Tối 14-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 163,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng nhanh đã thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở thị trường trong nước đồng loạt leo lên mức cao mới

Sáng 14-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng tiếp

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lên mức cao mới trong bối cảnh giá thế giới lập mốc đỉnh mới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
