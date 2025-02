Giá vàng hôm nay, 19-2: Tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới nóng lên

Lúc 6 giờ ngày 19-2, giá vàng thế giới giao ngay tại 2.935 USD/ounce, tăng 44 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 2.891 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh do nhiều ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vốn. Nguyên nhân được cho là các chính sách thương mại và thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tạo ra làn sóng bất an trên toàn cầu.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết nhu cầu từ các ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ đạt trung bình 50 tấn mỗi tháng. Nếu sức mua này tăng lên 70 tấn/tháng, giá vàng có thể chạm mốc 3.200 USD/ounce vào cuối năm 2025.

Goldman Sachs cũng nhấn mạnh đầu tư vào vàng vẫn là một lựa chọn an toàn, nhất là trong bối cảnh có thể xảy ra căng thẳng thương mại, rủi ro từ chính sách của Mỹ hoặc nguy cơ suy thoái kinh tế.

Ngân hàng UBS cũng dự báo giá vàng sẽ đạt 3.200 USD/ounce vào cuối năm 2025, sau đó giảm dần và kết thúc năm ở mức hơn 3.000 USD/ounce.

Năm 2024, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị, nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục với gần 5.000 tấn. Đặc biệt, các ngân hàng trung ương đã mua 1.044 tấn vàng, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp mua trên 1.000 tấn.

Tại Việt Nam, trong ngày 18-2, giá vàng SJC lên tới 91,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng vọt lên gần 91 triệu đồng/lượng.