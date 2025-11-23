Giá vàng hôm nay 23-11: Nhà đầu tư lạc quan, giới chuyên gia nói khó đoán

Sáng chủ nhật, 23-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giữ ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn biến động trong vùng hẹp tuần qua, cùng nhịp với giá thế giới.

Tăng Giảm Đi ngang Chuyên gia Phố Wall (13) 15 31 54 Nhà đầu tư Main Street (228) 61 19 20

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.066 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng liên tục đi ngang quanh vùng 4.000 USD khiến giới chuyên gia lẫn các nhà đầu tư đều bối rối.

Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 15% tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại; 31% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 54% cho rằng giá đi ngang.

Số lượng chuyên gia dự báo giá vàng đi ngang áp đảo, phản ánh sự khó đoán - chưa rõ xu hướng của kim loại quý về diễn biến trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 228 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng hơn. Cụ thể, có tới 61% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 19% dự báo giá vàng giảm và 20% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông David Morrison, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, bày tỏ sự thận trọng về giá vàng này trong ngắn hạn. Triển vọng của vàng có vẻ không chắc chắn, vùng giá hiện tại quanh 4.066 USD/ounce chưa khuyến khích lực mua mới.

Bất chấp làn sóng bán tháo do cổ phiếu công nghệ dẫn dắt trên khắp các thị trường chứng khoán, hiện vẫn chưa thấy tín hiệu thể hiện các nhà đầu tư đang tìm kiếm vàng như một tài sản trú ẩn an toàn thay thế.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Vàng đã chịu được áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng.