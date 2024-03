Giá vàng hôm nay 25-3: Vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại

Lúc 8 giờ 30 ngày 25-3, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 78,2 triệu đồng/lượng, bán ra 80,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.



Công ty PNJ giữ nguyên giá vàng SJC ở mức cao, bán ra 80,3 triệu đồng/lượng trong khi mua vào chỉ 78 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến chênh lệch giá mua - bán vàng SJC giãn rộng lên tới 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng trở lại

Tương tự, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng được điều chỉnh tăng tiếp lên 67,9 triệu đồng/lượng mua vào, 69,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn cũng giãn rộng lên 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng trở lại do ảnh hưởng từ giá thế giới. Hiện giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 2.175 USD/ounce, tăng 10 USD mỗi ounce so với phiên trước. Giá vàng gần như nhảy vọt khi vừa mở giao dịch đầu tuần. Đáng chú ý giá vàng nhảy vọt bất chấp chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế cũng đi lên, và hiện ở mức 104,32 điểm, tăng khoảng 0,86% so với phiên trước.

Giá vàng thế giới sáng nay quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 65,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động mạnh trong những ngày qua