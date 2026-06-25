Giá vàng hôm nay 25-6: Bị bán rất mạnh

Giá vàng thế giới đêm qua giảm tới 115 USD

Khoảng 5 giờ ngày 25-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động quanh mức 4.000 USD/ounce, giảm khoảng 115 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.115 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà giảm mạnh của giá vàng hôm nay xuất phát chủ yếu từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Kỹ (Fed) ngày 17-6. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng lãi suất cao hơn sang lo ngại Fed có thể tăng lãi suất.

Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75%, nhưng dự báo kinh tế tháng 6 cho thấy lãi suất trung bình cuối năm 2026 tăng lên 3,8% (từ mức 3,4% dự báo tháng 3), đồng thời lạm phát trung bình năm 2026 được điều chỉnh tăng mạnh lên 3,6% (từ 2,7%). Những thay đổi này đã thúc đẩy nhà đầu tư cắt giảm vị thế giao dịch vàng.

Kết quả , giá vàng đã giảm hơn 4% kể từ cuộc họp của Fed. Đồng thời, chỉ số USD Index chạm mức cao nhất trong 52 tuần qua, tiến sát mốc 101,7 điểm, khiến dòng tiền chảy mạnh sang USD và trái phiếu Mỹ. Giá vàng hôm nay giảm mạnh là tất yếu.

Về yếu tố địa chính trị, dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng nhưng yếu tố này tác động đến giá vàng đã giảm rõ rệt. Khuôn khổ tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã giúp hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển dần được khôi phục. Nhiều tàu chở dầu đi qua khu vực với điều kiện an toàn được cải thiện, khiến giá dầu thô giảm mạnh còn 71 USD/thùng.

Việc giá dầu hạ nhiệt đã làm giảm áp lực lạm phát tức thời, song không đủ sức kích thích nhu cầu mua vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cảnh báo nếu giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, có thể kích hoạt nhà đầu tư bán tháo mạnh hơn.



