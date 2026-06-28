Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán

Sáng 28-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục biến động khá mạnh tuần qua.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng lùi sâu về mức 146,2 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce, giảm khoảng 66 USD/ounce so với cuối tuần trước. Như vậy, giá vàng thế giới giảm tiếp ngược chiều với đà đi lên của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn.

Giá vàng được dự báo giằng co trong tuần tới

Trong tuần, có thời điểm giá vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce, về sâu chỉ còn 3.940 USD/ounce – trước khi phục hồi trở lại sau đó.

Dự báo về giá vàng tuần tới, giới phân tích và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng khó đoán, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng có 28% dự báo giá vàng tăng, 44% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 28% còn lại dự báo giá đi ngang.

Ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 238 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 37% nói giá vàng tăng, 46% cho rằng giá vàng giảm và 17% còn lại dự báo kim loại quý đi ngang.

Kết quả khảo sát cho thấy sự khó đoán và giằng co về xu hướng tiếp theo trong bối cảnh những yếu tố tác động tới kim loại quý liên tục thay đổi.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút một số nhà đầu tư săn lùng vùng giá thấp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo ra một số hỗ trợ nhất định, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào vàng sẽ hỗ trợ vàng tăng trở lại.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng dù giá vàng, bạc tăng trở lại vào phiên cuối tuần qua nhưng sức ép giảm giá vẫn là rất lớn. Dự báo cuối tháng 7 tới, giá vàng mới tăng trở lại.



