HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 28-6: Khó đoán

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo khó đoán sau một tuần biến động mạnh.

Sáng 28-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong nước tiếp tục biến động khá mạnh tuần qua.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng lùi sâu về mức 146,2 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce, giảm khoảng 66 USD/ounce so với cuối tuần trước. Như vậy, giá vàng thế giới giảm tiếp ngược chiều với đà đi lên của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay 28 - 6: Dự báo khó đoán và biến động kinh tế - Ảnh 2.

Giá vàng được dự báo giằng co trong tuần tới

Trong tuần, có thời điểm giá vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce, về sâu chỉ còn 3.940 USD/ounce – trước khi phục hồi trở lại sau đó.

Dự báo về giá vàng tuần tới, giới phân tích và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng khó đoán, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng có 28% dự báo giá vàng tăng, 44% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 28% còn lại dự báo giá đi ngang.

Ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 238 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 37% nói giá vàng tăng, 46% cho rằng giá vàng giảm và 17% còn lại dự báo kim loại quý đi ngang.

Kết quả khảo sát cho thấy sự khó đoán và giằng co về xu hướng tiếp theo trong bối cảnh những yếu tố tác động tới kim loại quý liên tục thay đổi.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút một số nhà đầu tư săn lùng vùng giá thấp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo ra một số hỗ trợ nhất định, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào vàng sẽ hỗ trợ vàng tăng trở lại.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng dù giá vàng, bạc tăng trở lại vào phiên cuối tuần qua nhưng sức ép giảm giá vẫn là rất lớn. Dự báo cuối tháng 7 tới, giá vàng mới tăng trở lại.


Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vọt lên mức cao nhất trong tuần

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vọt lên mức cao nhất trong tuần

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 27-6, tăng mạnh khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 27-6: Tiếp tục nóng lên

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD và ảnh hưởng đà giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ

Sáng 26-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại lên xấp xỉ 147 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo