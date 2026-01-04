HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 4-1: Vàng miếng SJC giảm, vàng thế giới dự báo tích cực

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chốt tuần rớt mạnh khỏi vùng đỉnh. Giá vàng thế giới được dự đoán tích cực trong năm 2026.

Sáng chủ nhật, 4-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% ghi nhận mức giảm rất mạnh. Các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào khoảng 145,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng, mất tới 7,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Không chỉ rời mốc đỉnh, giá vàng cũng đang rơi về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước. Trong tuần, có thời điểm giá vàng rớt về 4.278 USD/ounce rồi tăng mạnh vượt 4.400 USD/ounce.

Dù vậy, so với mốc cao nhất trong lịch sử là 4.545 USD/ounce lập vào ngày 26-12-2025, giá vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 210 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 4 - 1: SJC giảm mạnh , dự đoán giá vàng tăng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC chốt tuần giảm mạnh

Khảo sát vàng thường niên của Kitco cho thấy, các nhà đầu tư cá nhân tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của kim loại quý này, trong khi các ngân hàng lớn và các chuyên gia trong ngành cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên năm 2026.

Có 475 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia Khảo sát vàng thường niên của Kitco, với phần lớn dự đoán kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục cao mới khi giao dịch trên 5.000 USD/ounce. Cụ thể, 29% tổng số người tham gia khảo sát, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên mức 6.000 USD/ounce vào năm nay.

Có 42% nhà đầu tư dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000 - 6.000 USD vào năm nay. Khoảng 19% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ 4.000 - 5.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, chỉ có 10% nhà đầu tư tham gia trả lời, nêu quan điểm giá vàng sẽ giảm trở lại mức từ 3.000 - 4.000 USD ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137,8 triệu đồng/lượng. Giảm nhanh hơn giá thế giới, giúp giá vàng miếng SJC thu hẹp chênh lệch với giá thế giới từ mức 18-20 triệu đồng trước đó, xuống còn khoảng 15 triệu đồng/lượng ở hiện tại.

Giá vàng hôm nay 4 - 1: SJC giảm mạnh , dự đoán giá vàng tăng trong năm 2026 - Ảnh 3.

Đồ họa: AI - Lam Giang


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
    Thông báo