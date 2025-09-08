HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng miếng neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm đầu cơ, làm giá, trục lợi

Thái Phương

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cần có biện pháp nghiêm cấm hình thức biến tướng như đầu cơ, làm giá, trục lợi vàng miếng.

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 nêu rõ trong văn bản gửi các tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép hoạt động kinh doanh vàng miếng trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai, về chấp hành quy định trong hoạt động mua bán vàng miếng. 

Trước tình hình giá vàng miếng liên tục tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuân thủ quy định tại Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 24 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, khi thực hiện hoạt động mua bán vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 cũng yêu cầu tổ chức triển khai nghiên cứu và thực hiện Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24, có hiệu lực từ ngày 10-10); tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

Giá vàng miếng neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm đầu cơ, làm giá, trục lợi - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước chững lại sau nhiều ngày tăng mạnh

"Có biện pháp quản lý, giám sát và nghiêm cấm các hình thức biến tướng như đầu cơ, làm giá, trục lợi, vừa gây ảnh hưởng thị trường vừa vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, ảnh hưởng hiệu quả chính sách ổn định kinh tế vĩ mô" – văn bản của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 nêu rõ.

Tại các địa điểm mua bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 đề nghị thông tin cho khách hàng, người dân nhận diện được đây là nơi được cấp phép; tăng cường triển khai, áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, giảm các rủi ro biến tướng, gây bất ổn thị trường…

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Cuối ngày 8-9, giá vàng miếng SJC được các công ty lớn niêm yết ở mức 133,1 triệu đồng/lượng mua vào, 135,1 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 300.000 đồng so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giữ ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm trước. 

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng ở TP HCM báo giá mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, bán ra 138,5 triệu đồng/lượng - giảm tổng cộng 5 triệu đồng so với mốc cao nhất một ngày trước đó.

Giá vàng trong nước chững lại, bất chấp giá vàng thế giới lập đỉnh mới - vượt 3.600 USD/ounce vào chiều 8-9 (theo giờ Việt Nam). Đáng chú ý, giá vàng trong nước "bất động" sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay 8-9: Vừa mở cửa đầu tuần, vàng miếng SJC giảm

Giá vàng hôm nay 8-9: Vừa mở cửa đầu tuần, vàng miếng SJC giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC được các công ty vàng điều chỉnh giảm sau nhiều ngày tăng mạnh – ngay khi vừa mở cửa tuần mới.

Chiều 8-9, giá vàng trong nước "bất động" dù giá vàng thế giới lập đỉnh mới

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần, lần đầu tiên vượt qua mốc 3.600 USD/ounce, trong khi giá vàng tại Việt Nam ngày 8-9 vẫn ổn định

Tối nay, 7-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tiếp

(NLĐO) – Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng nhỏ điều chỉnh giảm tới 6,5 triệu đồng

