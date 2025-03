Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lập đỉnh kỷ lục mới

Sáng 5-3, vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt đẩy lên 90,7 triệu đồng/lượng mua vào, 92,7 triệu đồng/lượng bán ra, thêm 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Một số đơn vị như Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức kỷ lục, lên tới 92,22 triệu đồng/lượng mua vào, 93,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Có thời điểm, Mi Hồng đẩy giá vàng SJC bán ra lên tới 93,7 triệu đồng/lượng, vượt xa mốc đỉnh lịch sử lập hồi tháng 2.

Giá vàng tăng liên tiếp từ cuối tuần trước đến nay. Chỉ trong 3 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm khoảng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng tăng như vũ bão. Công ty SJC, PNJ, DOJI giao dịch vàng nhẫn 90,7 triệu đồng/lượng mua vào, 92,6 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 500.000 đồng.

Giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới khi Công ty Mi Hồng giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, mua vào quanh 92,1 triệu đồng/lượng, bán ra 93,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng sốc

Diễn biến tăng sốc của giá vàng trong nước là khá bất ngờ so với đà tăng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 2.911 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá ngày 4-3.

Tính từ đầu tháng 3 tới nay, kim loại quý trên sàn quốc tế biến động khá mạnh khi tăng một mạch từ vùng 2.845 USD/ounce lên tới sát 2.930 USD/ounce.

Giá vàng hưởng lợi khi đồng USD lao dốc mạnh trên thị trường quốc tế. Hiện chỉ số USD được giao dịch về quanh 105,6 điểm, giảm mạnh so với mốc 107,5 điểm vài ngày trước đó (giảm khoảng 1,7%).

Đồng USD đi xuống khi giới tài chính lo ngại căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang trước chính sách áp thuế của Mỹ với các đối tác Mexico, Canada và Trung Quốc.

Chứng khoán quốc tế bị bán tháo và nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn qua kim loại quý, thúc đẩy giá vàng đi lên mạnh mẽ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 90,1 triệu đồng/lượng.