Giá vàng nhẫn 24K nhảy vọt, tăng nhanh hơn vàng SJC

Lúc 9 giờ ngày 16-1, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 74 triệu đồng/lượng, bán ra 76,5 triệu đồng/lượng - ổn định so với cuối ngày hôm qua. Một số doanh nghiệp khác giao dịch vàng SJC ở mức cao hơn 76,7 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 74,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán thu hẹp so với những ngày trước nhưng vẫn ở mức cao, tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh vào sáng nay

Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tiếp tục tăng mạnh. Sáng nay, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 63,05 triệu đồng/lượng mua vào, 64,15 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng nhẫn đã tăng tổng cộng gần 800.000 đồng/lượng. Đây là mức nhảy vọt của giá vàng nhẫn và cao hơn cả đà biến động của giá vàng SJC.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn, vàng trang sức tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới ổn định quanh 2.052 USD/ounce. Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 60,5 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng nhẫn, vàng trang sức 3,6 triệu đồng/lượng trong khi thấp hơn vàng SJC trên 16 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá vàng nhẫn và thế giới giãn rộng lên 3,6 triệu đồng/lượng, theo giới phân tích, có thể kích thích nhu cầu nhập lậu vàng theo đường biên mậu vào Việt Nam.

Thực tế là giá USD trên thị trường tự do liên tục nhích lên những ngày qua. Đến sáng nay, giá USD tự do vượt 25.000 đồng/USD lên 24.960 đồng/USD mua vào, 25.020 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 20 USD/ounce so với hôm qua.