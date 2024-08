Giá vàng nhẫn đảo chiều đi xuống vào sáng nay 29-8

Lúc 9 giờ 30, ngày 29-8, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và các ngân hàng thương mại niêm yết bán ra ở mức 81 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, Công ty SJC, PNJ mua vào với giá 79 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 77,35 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Tuy vậy, giá vàng nhẫn vẫn đang neo ở mốc rất cao, bất chấp giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở vùng cao nhất thời gian qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 2.514 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với mức đỉnh đêm qua. Nguyên nhân do nhà đầu tư đua nhau chốt lời.

Dù vậy, trong trung dài hạn, giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ tăng tiếp do có nhiều yếu tố hỗ trợ. Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, tập đoàn UOB, cho biết giá vàng đang ở vùng 2.500 USD/ounce, tăng 25% so với hồi đầu năm.

"Vàng cho thấy tiềm năng tươi sáng và giá vàng có thể tăng lên 2.700 USD một ounce vào giữa năm 2025 và có khả năng đạt 3.000 USD một ounce tiếp đó.

Hai yếu tố chính góp phần vào xu hướng trên kể từ cuối năm ngoái - nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động thái mua mạnh của các ngân hàng trung ương. Dự kiến việc cắt giảm lãi suất toàn cầu là yếu tố thứ ba thúc đẩy nhu cầu vàng trong những tháng tới" - ông Heng Koon How nói.